Найкращий гравець ЧС-2022 Мессі мало не задушив в обіймах маму і станцював з Кубком світу на столі (відео)

Семиразовий володар «Золотого м'яча» Ліонель Мессі після тріумфу у божевільному фіналі ЧС-2022 з Францією (3:3; за пенальті — 4:2) нарешті здійснив у 35 років свою мрію і після завоювання зі збірною Аргентини титулу дав волю емоціям.

Нападник «ПСЖ», якого визнали найкращим гравцем чемпіонату світу з футболу в Катарі (7 голів та 3 результативні передачі), і так був у нестямі від щастя. А тут ще на поле у футболці збірної Аргентини вибігла його мати Селія Марія. Вдячний син, якого прямо в чаші арени в Лусаїлі також привітали з довгоочікуваним успіхом дружина Антонелла та сини Тьяго, Матео й Чіро, мало не задушив в обіймах свою найріднішу людину.

Продовжив Ліонель святкування й у роздягальні, станцювавши з Кубком світу на столі.

До речі, коли пристрасті трохи вщухли, рекордсмен Мессі, який забив на ЧС-2022 у семи поєдинках сім м'ячів і віддав три гольові передачі, пролив світло на своє майбутнє у збірній Аргентини, у футболці якої він зіграв 172 поєдинки і 98 разів вразив ворота суперників.

«Це безумство, я так хотів здобути титул, це найпрекрасніше, що є, — заявив Ліонель Мессі після переможного фіналу. — Подивіться, який прекрасний кубок. Я дуже хотів цього. Бог збирався дати мені це, я відчував, що це станеться. Ми багато страждали, але ми впоралися. Не можу дочекатися, щоб повернутися до Аргентини і побачити безумство, яке там відбувається. Я не вважаю, що настав час залишити збірну Аргентини, хочу побачити, наскільки це буде шалено — виступати з трьома зірками на формі. Я хочу жити матчами як чемпіон світу».

Додамо, що з 13 голами та 8 результативними передачами Ліонель Мессі відтепер — рекордсмен світових першостей за системою «гол + пас».

До речі, володарем «Золотої рукавички» найкращого голкіпера ЧС-2022 став воротар аргентинців Еміліано Мартінес, а найкращим молодим футболістом світової першості визнано півзахисника чемпіонів Енцо Фернандеса, який захищає кольори «Бенфіки».

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес з нагородою найкращому воротареві ЧС-2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хорватія у матчі за 3-є місце перемогла на чемпіонаті світу Марокко.

Фото fifa.com

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