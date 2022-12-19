Потрібна візуальна прив'язка: у ЗСУ пояснили, чому рашисти запускають дрони вночі

У ніч на 19 грудня росія здійснила пуск близько 35 іранських дронів, 30 з яких було збито силами ППО.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомляв спікер командування ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами військового, роблять вони через те, що вночі видимість погіршується, а для наявних ППО коштів потрібна візуальна прив'язка до мети.

«Все це є система ППО, яка відстежує та виявляє. Якщо в темний час доби, то це не ті засоби, які можуть працювати з візуальною прив'язкою (стрілецька зброя, гарматні установки) — їм потрібно бачити ціль, тому противник використовує дрони саме вночі, як по годиннику», — пояснив Ігнат.

Він наголосив, що у використанні росією іранських дронів є певна тенденція: іноді окупанти починають їх запускати о 22:50, а іноді — о 23:00 та до 5 ранку.

Нагадаємо, у Києві ворожий безпілотник вразив об'єкт критичної інфраструктури, а на Київщині постраждали двоє людей.

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