Атака дронів на Київ: у столиці ввели екстрені відключення світла
У Києві ввели екстрені відключення світла після масованого удару рф по столичній інфраструктурі.
Про це йдеться у повідомленні на сайті YASNO.
Це означає, що звичайні графіки відключень не працюють до відновлення ситуації у енергосистемі.
«Увага! Застосовано екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, доки ситуація не буде стабілізована», — попереджають енергетики.
Влада столиці також повідомила про проблеми з теплопостачанням у місті.
«В результаті атаки на столицю є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Енергетики та тепловики працюють над тим, щоб оперативно стабілізувати ситуацію з енерго- та теплопостачанням», — написав мер Віталій Кличко.
Нагадаємо, що близько другої години ночі в Києві пролунала повітряна тривога, після чого були вибухи в столиці. О 5:34 повітряна тривога повторилася.
За даними місцевої влади, Київ та область були атаковані іранськими дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах.
Над Києвом вдалося збити 15 із понад 20 ворожих БПЛА. Однак є попадання в об'єкт інфраструктури та приватні будинки. Повідомляється про двох постраждалих. У самій столиці, на щастя, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, аварійні відключення світла в столиці були введені і після ракетної атаки рф 16 грудня .694
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