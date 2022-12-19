Окупанти вдарили дронами по Києву: збито 9 «шахедів»

У ніч проти 19 грудня окупанти знову атакували Київську область дронами. Спрацювала система протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Чиновник закликав громадян подбати про себе та близьких та пройти до укриття. У сховищах необхідно перебувати, доки не пролунає сигнал відбою небезпеки.

«Стежте за інформацією з офіційних джерел. Прошу не фотографувати і не коментувати роботу військових і сил ППО», — зазначив Кулеба.

Окрім того, ЗМІ повідомили, що о 04:28 у столиці чули звуки вибухів. Також з'явилися повідомлення про те, що протиповітряна оборона збивала ворожі «Шахеди».

Згідно з офіційним повідомленням мера Віталія Кличка, кілька вибухів пролунали у Солом'янському та Шевченківському районах столиці.

«Кілька вибухів пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Усі служби працюють на місцях. Подробиці — невдовзі», — написав він у Telegram.

Станом на 6.56 інформації про постраждалих під час вибухів у Києві не було. Проте рятувальники та медики залишалися на місцях, повідомив Кличко.

Зазначимо, що увечері 18 грудня голова Миколаївської області Віталій Кім попередив про атаку ворожих дронів-камікадзе на півдні.

Сигнали повітряної тривоги лунали також у Харківській, Запорізькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Нагадаємо, остання масштабна атака на Україну відбулася 16 грудня. Тоді ворог випустив також десятки ракет.

686

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram