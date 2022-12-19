WhiteBIT співпрацюватиме з легендами: віцепрезидент Олексій Ковальов розповів про партнерство з ФК «Барселона»

Найбільша європейська криптовалютна біржа родом з Харкова підписала договір про довгострокову співпрацю та підтримку з футбольним клубом «Барселона» і стала його офіційним криптопартнером. Співпраця передбачає не лише медійну присутність під час матчів основних команд, а й зіркові колаборації та спільні проєкти. WhiteBIT співпрацюватиме з легендами футбольного клубу задля популяризації передових технологічних та спортивних рішень.

Колаборація включає повну залученість WhiteBIT у масштабну екосистему спортивного клубу «Барселона», яка складається не лише з футбольного клубу, а й indoor sports клуби з баскетболу, мініфутболу, гандболу та хокею на роликах. Однак без ІТ та науки тут теж не обійшлося: у договорі узгоджена співпраця з Barça Innovation Hub — центром досліджень професійного футболу та підтримка кіберспорту у вигляді команди Barça eSport. Криптобіржа підписала угоду про партнерство із зірками світового спорту терміном на три роки. Дія контракту розрахована з 2022-го до червня 2025 року. Про це повідомив Олексій Ковальов у себе на сторінці в Іnstagram.

Коли блокчейн тільки зʼявисябулодужескладноуявитияксамецятехнологіязмінитьСвіт. Ніхтонезнав, щоценасправдістанереальністютавдастьсяпоєднатинепоєднуване—розробку, цифровіактивита, згодом, великийспорт. ЯккоментуєноведосягненняОлексій, черезбагато років команда WhiteBIT, подібно зірковим футболістам, так само згуртовано та віртуозно, обігрує суперників «на полі» блокчейн-технологій.

Співпраця з футбольними клубами, підтримка спорту та ініціатив здорового стилю та життя стали «візитівками» візії WhiteBIT. Раніше, наприкінці цього літа компанія стала генеральним спонсором турецького футбольного клубу «Трабзонспор». А до цього підтримувала забіги, зокрема жовтневий Valencia Marathon Trinidad Alfonso Zurich, та кіберспорт, а саме платформу FACEIT.

Довідка

Олексій Ковальов — популяризатор технології блокчейн, віцепрезидент біржі WhiteBIT, у команді з 2019 року, до вересня 2021 займав позицію СTО. Закінчив Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю «Інженер, системний аналітик». Раніше працював DevOps-фахівцем, веброзробником, блокчейн-архітектором, лектором курсу з веброзробки та головним технічним директором.

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