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Україна

У Києві через проблеми з електрикою обмежили роботу метро

9:06 20 грудня 2022
Метро

У Києві, де нещодавно призупиняли роботу метрополітену, у вівторок, 20 грудня, столична підземка працює частково.

У КМДА повідомили, що через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснюється від станції «Академмістечко» до станції «Арсенальна».

Рух наземною ділянкою призупинено — станції «Лісова», «Чернігівська» «Дарниця» та «Лівобережна» тимчасово зачиняються на вхід.

А ось рух синьою та зеленою лініями метрополітену відновлено.

«Енергетики працюють над вирішенням питання. Про відновлення роботи всіх станцій буде повідомлено додатково», — додали у КМДА.

Тим часом з 20 грудня станції метро «Хрещатик» та «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол між ними запрацювали для перевезень пасажирів.

Нагадаємо, що в компанії YASNO дали невтішний прогноз щодо забезпечення столиці електрики.

Фото столичного метрополітену

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