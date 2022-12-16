Метро у Києві не працюватиме до кінця дня 16 грудня, — КМДА

У Києві, який ранком 16 грудня зазнав ворожої ракетної атаки, у зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену не курсуватимуть до кінця дня.

Як повідомили у КМДА, підземні станції працюватимуть в режимі укриття. Для пересування містом громадян просять користуватися наземним громадським транспортом. У місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

У суботу, 17 грудня, в Києві додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Мер Києва Віталій Кличко розповів, як житиме місто в умовах тривалої відсутності електрики.

«В умовах повної відсутності електрики рух поїздів метрополітену буде призупинений — підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені. На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв'язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. Середня температура на станціях підземки становить 12−14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі», — зазначив він.

Нагадаємо, що «Укренерго» для учасників ринку електроенергії ввело режим надзвичайної ситуації.

Фото зі сторінки столичного метрополітену

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