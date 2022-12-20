Десять годин без світла — це реальність: у YASNO пояснили блекаут у Києві 19 грудня та дали невтішний прогноз

Після чергової атаки рашистів на критичну інфраструктуру ситуація в Києві залишається складною, практично повністю відключали усі три групи споживачів водночас, графіки не працюють.

«До всіх пошкоджених об'єктів, на яких тривають ремонти, додався щє інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди — в області. Так само страждають усі райони. Зараз уся критична інфраструктура — лікарні, водоканали, метро — заживлена, світло є десь близько на 20% населення», — зазначив керівник YASNO Сергій Коваленко та додав, що наразі 10 годин без світла — це, на жаль, реальність.

Не відомо, коли місто повернеться до стабілізаційних відключень.

А мер Києва Віталій Кличко назвав райони столиці, де є проблеми з теплопостачанням.

А в «Укренерго» зазначили, що наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та місті Київ. В компанії розраховують, що до кінця поточної доби вдасться підвищити рівень заживлення на 20−30%.

Нагадаємо, що над Києвом вдалося збити 15 із понад 20 ворожих БПЛА, проте були попадання в об'єкт інфраструктури та приватні будинки.

Фото Pixabay

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