Kalush і Skofka потрапили в гучний скандал через спільну пісню

Гурт Kalush та виконавець Skofka потрапили в гучний скандал через нову спільну пісню «Батьківщина». Шанувальників обурили рядки: «Воля — це дівчина, шо любить дім, тільки рускім би не дала». Такі слова викликали хвилю критики та гостру дискусію в мережі. Рядок називають недоречним, образливим.

«Дівчина-воля всім дає, а руським не дає, так? Йоперний театр, хлопці, ви за кого нас маєте?», «Як розуміти ці слова? Воля — це дівчина легкої поведінки, яка москалям не дає?», «Звучить вульгарно. Початок речення прекрасний, а закінчення…», — пишуть в коментарях.

Skofka відреагував на критику на своїй сторінці в Instagram. Музикант пояснив, що в рядках, які викликали обурення, закладений зовсім інший смисл.

«Я чітко розумію, про що Ви саме кажете, читаючи цей рядок, і дійсно, з такого ракурсу погляду — це некоректне різке висловлювання і, звичайно, все візьметься до уваги. Звичайно, ми поважаємо жінок, і ні в якому разі ніяк не хотіли принизливо висловитися. Просто інший оригінальний ракурс погляду на суть цього рядочка затьмарив, мабуть, свідомість, тому і не звернулася увага, тому що і подумати погано не могли про наших дівчат, саме тому і не помітили різкість. Я маю дружину, поважаю та люблю її. Я маю Україну, болить за неї, люблю її і стараюсь для неї. Якщо в цьому хтось сумнівається, не вважаю за потрібне доводити, але прикро все ж, коли робиш добро, але дай маленький шанс послизнутися, тобі вказують на це зі зневагою. Я не маю зла на Вас чи негативу, дякую за те, що слухаєте нас, просто хотів висловити свою думку на рахунок цього», — написав Skofka.

Однак таке пояснення користувачі не вважають переконливим, а рядок про дівчину називають ганебним.

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