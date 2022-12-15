Злата Огнєвіч потрапила у скандал через плагіат: як відреагувала артистка

Українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно виступила перед захисниками майже на лінії фронту, потрапила у гучний скандал. Днями артистка випустила нову чуттєву пісню «Як мені бути», яку присвятила українським жінкам, які втратили на війні чоловіків. Після прем’єри в соціальних мережах Злату звинуватили в плагіаті. Пишуть, що її пісня дуже схожа на хіт американської зірки Біллі Айліш та Халід під назвою «Lovely» (2018). Проте Огнєвіч запевняє, що її робота не є плагіатом.

«Я можу це прокоментувати, що я абсолютно не звертаю увагу на хейт. Коли я записувала цю пісню, в першу чергу, думала про жінок, яким вона присвячена та їхньому горю, загиблим героям на війні і точно я не думала про творчість інших артистів. А ті люди, які шукають чорну кицьку в темній кімнаті, їм просто нема чим зайнятися. Я пропонувала би їм направити їхню енергію в корисне творче русло. До того ж, я артист. Я слухаю дуже багато музики. Я всотую те, що навколо мене. Найкраще, сучасне, гарне. Той, хто хоче почути тут Біллі Айліш, він її тут почує. Той, хто хоче тут почути Sia або The Hardkiss — також вже є такі аналогії — він їх також почує. Але точно я не думала про Біллі, коли створювалася ця пісня», — прокоментувала Огнєвіч у «Сніданку з 1+1».

Пропонуємо послухати обидві пісні та зробити свої висновки.

Злата Огнєвіч «Як мені бути»

Біллі Айліш та Халід «Lovely»

Раніше Злату Огнєвіч розлютила крадіжка її пісні росіянами, які переспівали її «Зозулю».

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