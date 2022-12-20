Під прапором боротьби проти російської присутності в українському бізнесі вірменські власники намагаються розчистити ринок від інших компаній в бет-індустрії. Про це йдеться в розслідування видання «Апостроф».

Видання нагадало, як у жовтні 2022 року на сайті президента України з’явилася петиція під номером № 22/171 744-еп. Вона закликає «Накласти санкції на компанії, що пов’язані з державою-агресором і підтримують російський бізнес в Україні». У тексті документу під «закриття» підпадає більша частина компаній з переліку КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей), яка ліцензувала усі онлайн-казино та букмекерські контори в Україні.

«Засновником ТОВ „ВБЕТ Україна“ зазначено компанію Soft Construct Limited, з реєстрацією на острові Мен. Бенефіціаром в реєстрах значиться громадянин Вірменії Бадалян Віген Ромікович. Бадалян через компанії Radon V.B. та розробників Soft Construct Limited і BetConstruct є у партнерських відносинах з російською букмекерською конторою „Фонбет“. Окрім цього, через компанію Fastex, що належить SoftConstruct, вірменський ігровий гігант спонсорує та є організатором Russian Poker Tour», — йдеться у розслідуванні «Апострофу».

У розслідуванні також нагадали, що саме VBet витіснили «Фавбет» зі спонсорства Української Прем’єр Ліги влітку 2021 року, що дуже дивним чином співпало з обшуками в офісах «Фавбет». Згодом VBet стали спонсором національної збірної. У минулому сезоні VBet мав сплатити 1 млн доларів українським клубам, але українські футбольні клуби отримали лише 720 тис. Інші кошти, за інформацією авторів статті, осіли в УАФ.

«Вірменський ігорний холдинг, приймаючи українські патріотичні форми, поглинає український ігорний бізнес та розхитує ситуацію на чутливих темах. А під чиїм політичним впливом є Вірменія, всім відомо», — говориться у статті «Апострофу».

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