Вінницькі правоохоронці затримали третього підозрюваного у розбійному нападі та вбивстві фермера Євгена Лиська. Ще один із обвинувачених у справі помер за ґратами.

Нагадуємо, що навесні 2019 року троє чоловіків вчинили розбійний напад на родину 33-річного фермера Євгена Лиська з села Хоменок Шаргородського району Вінниччини. Саме двоюрідний брат загиблого організував цей злочин та брав у ньому безпосередню участь. Напавши на молодого чоловіка та його дружину, зловмисники жорстоко катували їх та відібрали близько 500 тисяч гривень. А згодом розстріляли, наче в тирі. Двох нападників затримали за гарячим слідом. Одного — вже нещодавно. Тоді ж мати загиблого Євгена Лиська вказувала на численні «білі плями» у справі…

— Підозрюваного затримали у Львові, де він переховувався під чужим ім’ям, — повідомили «ФАКТАМ» у відділі комунікацій поліції Вінниччини. — Спецоперацію успішно провели оперативники карного розшуку обласного управління спільно зі львівськими колегами. Фігуранту оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів), ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Підозрюваного заарештували без альтернативи внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного

Мати загиблого фермера Любов Лисько підтвердила цю інформацію.

— Врешті останнього нападника таки затримали, — розповіла «ФАКТАМ» пані Любов. — Цікаво, що це сталось вже після зміни керівництва Вінницької обласної поліції. Збіг? Мені достеменно відомо, що цей втікач до повномасштабної війни навіть спокійно приїжджав до нашого села. Люди бачили його тут. Невже навіть у розшуку він нікого й нічого не боявся? Я навіть телефонувала до поліції, але чомусь його так і не встигли затримати. І лише за три з половиною роки після злочину справа таки зрушила з мертвої точки.

За ґратами вже помер ще один з катів мого сина. За жорстокість його гідно покарала доля. Це той, на якого валив усю провину організатор розбійного нападу й вбивства, мій племінник, який закатував свого родича, захотівши легких грошей… Тож яку пісеньку заспівають нині організатор банди та його затриманий подільник у зв’язку зі смертю їхнього колеги по вбивству? Втім, ми боїмось одного — чи не забрав небіжчик із собою до могили усю таємницю й правду щодо вбивства Жені?

Але якщо раніше ватажок навіть у клітці суду сміявся мені у вічі, робив вигляд, наче не розуміє, про що мова, й хвалився у соціальних мережах, що в тюрмі носить улюблені білі шкарпетки, то на останніх засіданнях дуже сумував. Я не вірю, що вбивство й катування мого сина — це єдиний вчинений ними злочин… Досі немає відповіді на запитання, куди ж поділись награбовані цими негідниками у мого сина півмільйона гривень.

Але судова тяганина у нашій справі триває вже тривалий час. І щоразу справу так і не розглядають по суті. То не може приїхати адвокат, то «заважала» пандемія коронавірусу, а нині — війна… А хто подумає за невтішних батьків, які несуть тягар та хрест закатованого трьома негідниками молодого чоловіка, що так і не лишив по собі на цьому світі дітей?

— Дійсно, один із обвинувачених по цій справі вже помер у вінницькому СІЗО, — прокоментувала «ФАКТАМ» начальниця відділу комунікацій поліції Вінниччини Заріна Маєвська. - За попередніми даними, він вчинив самогубство. Розслідування за цим фактом ще триває. Стосовно ж ще одного обвинуваченого — справа в суді, за останнім затриманим триває досудове розслідування.

Фото та відео — відділ комунікацій поліції Вінниччини

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