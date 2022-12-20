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Спорт

Пошматувала суперницю ножами: дочка легендарного Мейвезера дізналася вирок суду

19:27 20 грудня 2022
Флойд Мейвезер з дочкою Іяною

22-річну Іянну Мейвезер, дочку колишнього чемпіона світу у п'яти вагових категоріях Флойда Мейвезера, яка народила минулого року легенді боксу онука, засуджено до шести років умовно за скоєний злочин, повідомляє Bloody Elbow.

У квітні 2020 року дівчина вчинила збройний напад на незнайомку. Іянна прийшла до будинку репера Де Шона Голдена (також відомого як NBA Young Boy), від якого мала дитину. Справа в тому, що всередині була 35-річна жінка на ім'я Лапаттра Лашай Джейкобс. Дочка легендарного боксера почала стверджувати, що вона наречена репера. Між жінками стався конфлікт, адже в постраждалої також була дитина від цього чоловіка.

Донька боксера схопила на кухні два ножі і почала шматувати ними незнайомку. Постраждалу було госпіталізовано з численними ранами на руках. У ході розслідування Іянна визнала свою провину, але зауважила, що Джейкобс провокувала її. Саме той факт, що дочка Мейвезера, яка свого часу отримала в подарунок від батька шикарний «Мерседес», визнала себе винною, пом'якшив вирок суду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда боксу Флойд Мейвезер побалував маленького онука дорогим подарунком.

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