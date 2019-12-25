Знаменитый боксер Флойд Мейвезер подарил дочери на Рождество дорогущий «Мерседес» (фото)

Спорт

Самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер-младший осчастливил свою дочь в преддверии католического Рождества.

Звездный боксер подарил дочери Иянне Mercedes-Benz Gwagon G63 AMG стоимостью 250 тысяч долларов (авто разгоняется до 100 км/час за 4,5 сек.). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, упомянув в поздравлении свою 19-летнюю дочь (всего у боксера четверо детей). «Счастливого Рождества», — написал 42-летний боксер под фото.

Радости девушки не было предела. На своей странице в Instagram Иянна поблагодарила отца, а также отметила, что это лучшее Рождество в ее жизни. Заодно девушка похвасталась, что число подписчиков на ее странице в социальной сети выросло до одного миллиона.

Иянна Мейвезер с юных лет любит дорогие машины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер объявил о своем возвращении в большой бокс.

Фото Instagram

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