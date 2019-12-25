22.93 / 23.22 25.31 / 25.75
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Знаменитый боксер Флойд Мейвезер подарил дочери на Рождество дорогущий «Мерседес» (фото)

12:05 25 декабря 2019 156
Флой Мейвезер с дочерью
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Самый высокооплачиваемый спортсмен последнего десятилетия, экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях непобедимый Флойд Мейвезер-младший осчастливил свою дочь в преддверии католического Рождества.

Звездный боксер подарил дочери Иянне Mercedes-Benz Gwagon G63 AMG стоимостью 250 тысяч долларов (авто разгоняется до 100 км/час за 4,5 сек.). Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, упомянув в поздравлении свою 19-летнюю дочь (всего у боксера четверо детей). «Счастливого Рождества», — написал 42-летний боксер под фото.

Радости девушки не было предела. На своей странице в Instagram Иянна поблагодарила отца, а также отметила, что это лучшее Рождество в ее жизни. Заодно девушка похвасталась, что число подписчиков на ее странице в социальной сети выросло до одного миллиона.

Иянна Мейвезер с юных лет любит дорогие машины

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Флойд Мейвезер объявил о своем возвращении в большой бокс.

Фото Instagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Крейг Ленг

Американца – участника АТО, выдачи которого требуют США, освободили из-под стражи

Кейт Миддлтон с фотоаппаратом

Кейт Миддлтон опубликовала новое милое фото принца Уильяма с детьми

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Гороскоп

Рыбы и Скорпионы могут остаться без денег: гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер