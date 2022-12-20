Олаф Шольц в інтерв'ю газеті Sueddeutsche Zeitung заявив, що якщо не розмовляти з росією, то ймовірність того, що вона припинить війну, стане ще меншою. Канцлер Німеччини попросив диктатора-вбивцю припинити цю війну.

«Наша мета — щоб росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність, — сказав Шольц. — Для цього треба говорити, чи то «по телефону, чи то по відеозв'язку, чи то за довгим столом. путін повинен закінчити війну, вивести війська і таким чином створити можливість взаємної домовленості. Наше звернення може бути тільки одним: путін, припини війну!«

Шольц також говорив про путіна під час свого виступу в Бундестазі.

«путін помилявся в своєму уявленні — «про мужність українців, про Європу, про нас, про природу наших демократій, про нашу волю протистояти манії великодержавності та імперіалізму, — заявив канцлер, цитує агентство dpa. — Це реальна історія цього 2022 року. Україна протистоїть російській агресії, але Захід також прийняв цей виклик. Разом з нашими друзями та партнерами ми рішуче підтримали Україну — фінансово, гуманітарно та військово. Ми будемо продовжувати цю підтримку — і рівно стільки, скільки буде потрібно».

Канцлер також наголосив на безумовній солідарності Німеччини зі своїми союзниками. Остання розмова між канцлером ФРН Олафом Шольцем та володимиром путіним відбулася на початку грудня. Це була перша дискусія між лідерами Німеччини та росії з середини вересня. Як повідомив після грудневої розмови речник уряду в Берліні, під час годинної дискусії Шольц окремо засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні. Під час розмови канцлер також наголосив на «рішучості Німеччини підтримувати Україну у забезпеченні її обороноздатності проти російської агресії». Шольц закликав російського лідера «якомога швидше реалізувати дипломатичні рішення», включаючи виведення російських військ. Під час розмови також було порушено питання світової продовольчої ситуації, яка є «особливо напруженою внаслідок російської агресивної війни».

Нагадаємо, російський блогер Альфред Кох вважає, що діалог з путіним має стільки ж сенсу, що й домовленність з трирічною дитиною.

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