Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував свою традиційну зустріч із путіним. Його представники сказали, що Моді вирішив, що зустріч із очільником Кремля наразі «невигідна». Хоча традиційні грудневі зустрічі путіна з індійськими прем'єрами проводяться щорічно починаючи з 2000 року. Досі не відбулася лише одна зустріч 2020 року через пандемію коронавірусу, пише колишній віце-прем'єр росії та економіст Альфред Кох.

«Нині ж усі спостерігачі кажуть: Нарендра Моді вважає, що путін його обдурив і тому він ухилився від зустрічі з російським президентом. Річ у тім, що в середині вересня, на саміті ШОС у Самарканді, путін йому твердо пообіцяв якнайшвидше закінчити війну в Україні та перестати розмахувати ядерним кийком. І, на думку Моді, нічого не зробив, щоб виконати обіцяне.

Мабуть те, що путін і його оточення вважають хитрою дипломатією, в Індії сприймають як відвертий і нахабний кидняк. Такі різні цивілізаційні коди цих двох «окремих цивілізацій» і, справедливості заради, потрібно визнати, що путін уже давно закликає всіх звикнути до такого роду різних підходів. Зрозумівши, що він, схоже, повністю втратив прихильність Індії, путін був зажурився, але його сум розвіяв Олаф Шольц. Наш канцлер виступив із промовою, в якій сказав, що путін став паїнькою і більше не погрожує застосувати в Україні ядерну зброю«

Своєю наївною похвалою, пише Кох, німецький канцлер наштовхнув путіна на «блискучу» ідею і той негайно заявив, що всерйоз розглядає можливість переглянути ядерну доктрину росії і включити до неї «превентивний ядерний удар з метою обеззброїти противника».

«І то вірно: раз з індусами вже все одно справа швах, то чого соромитися-то? Я, чесно кажучи, залишився дуже задоволений цією його заявою. А то Салліван ходив, розумієш, гоголем Вашингтоном і всім розповідав, що він із путіним про все домовився, і що той узяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим тощо. Треба, мовляв, тільки натомість не поспішати з поставками наступальної зброї Україні, і тоді можна буде і далі вибудовувати діалог із росією. І ось тобі, старина Джейк, путінська відповідь: я тут подумав і вирішив послати тебе куди подалі. І переглянути ядерну доктрину росії в частині розширення списку причин, через які вона може першою застосувати ядерну зброю.

Як тобі таке, хитромудрий радник президента США з національної безпеки? Нормально? Тобі все ще хочеться вести діалог із Кремлем? Ти ще бачиш у цьому сенс? Зарубай собі на носі: якщо путін каже «так», це може означати «так», а може й «ні». Причому навіть сам путін не знає, у якій ситуації — що. Це мені нагадує старий єврейський анекдот, коли у Мойші запитують, скільки буде двічі два, а він у відповідь: «А ми купуємо чи продаємо?»

Після нової заяви путіна я вже й не знаю: які ще потрібні аргументи, щоб остаточно переконатися в тому, що діалог із путіним має стільки ж сенсу, що й домовленість із трирічною дитиною. У тієї теж усе понарошку і тільки її власне бажання мати ось цю красиву червону машинку — справжнє і тільки воно має сенс"

Згадав у своєму дописі Кох і про опозиціонера Іллю Яшина, якого суд рф засудив до 8 з половиною років в’язниці за нібито «поширення фейків про російську армію.

«Я не знаю, що тут сказати… Точніше — знаю, але не скажу. Інакше мене тут знову забанять. Скажуть — пропаганда ненависті. І матимуть рацію. Тому, що це вона і є.

Ненависть. Що мені з нею робити? Мабуть, я поганий християнин. Я ніяк не навчуся прощати і любити своїх ворогів. Я розумію, що це потрібно навчитися робити. Але поки на світі є путін, у мене навряд чи щось у цьому питанні просунеться в потрібний бік… Прости мене, Господи, грішного… Але це так. Як на духу кажу…

Яшин — хороший, чесний і розумний хлопець. Із простими і ясними принципами. Твердий і мужній. Якщо його не почнуть свідомо гноїти, то він буде добре сидіти. Не буде блатувати. Відсидить свій термін нормальним мужиком. Я його знаю. Він сильний. Утім, навіть якщо його будуть гнобити, то він все одно не зрадиться і не злякається. Просто — помре в путінській катівні. Що тут приховувати — адже таке можливо, правда?

У нього величезний потенціал політика. Тому, що на відміну від інших (не будемо показувати пальцем) він легко знаходить спільну мову з іншими людьми. І при цьому вміє не втратити свою лінію. Він об'єднувач, а не сектант. Цього він, мабуть, навчився від нашого спільного друга Борі Нємцова. І тому я його вважаю найсильнішою на сьогодні політичною фігурою з найсерйознішими шансами на перемогу в постпутінській росії.

Важливо, щоб і він, і ми всі дожили до того моменту, коли ця росія стане, нарешті, реальністю. Трагедія росії полягає в тому, що її більш-менш нормальне майбутнє можливе тепер тільки через поразку в цій війні. Всі інші варіанти означають її загибель. І вона її програє. І це буде справедливо. Тому що не її, а наша справа — права. Тому ворог буде розбитий і перемога буде за нами".



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