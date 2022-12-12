«Я буду продовжувати з ним розмову», — Олаф Шольц не має наміру відмовлятися від розмов з путіним

«У нас абсолютно різні думки. — про це заявив Олаф Шольц 10 грудня під час зустрічі у своєму виборчому окрузі в Потсдамі, цитує агенція DPA. — Тим не менш, я продовжу з ним розмовляти, тому що хочу дочекатись моменту, в якому можливо знайти вихід. А це неможливо, якщо не говорити».

Канцлер заявив у Потсдамі, що «справді гнітюче» для нього у переговорах — це те, що путін дотримується свого наміру завоювати українську територію силою, незважаючи на величезні втрати з російського боку. Адже з російського боку вже загинуло 100 000 солдатів.

«Це досить багато, якщо порівнювати з іншими війнами. Незважаючи на це, ставлення путіна принципово не змінилося. Кремлівський лідер вже показав, на що він здатен в інших війнах в Чечні чи Сирії. Ми побачили, на яку жорстокість здатен російський президент- сказав Шольц. — Але переговори з путіним завжди були ввічливими. Ніхто не кричить по той бік телефону».

Шольц кілька разів розмовляв з путіним по телефону з початку російської агресії проти України з інтервалом у кілька тижнів. Остання розмова на початку грудня пройшла під знаком взаємних звинувачень. Шольц засудив російські атаки на українську інфраструктуру. путін говорив про «деструктивну лінію західних країн, включаючи Німеччину», яка підтримувала Київ зброєю і навчала його солдатів.

Нагадаємо, що на відміну від Олафа Шольца, польський дипломат ввважає, що кожна спроба зв’язатися з путіним зміцнює його внутрішньо.



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