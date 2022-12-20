«Одразу покладіть на тарілку все, що хочете з’їсти»: дієтологиня дала поради, як не погладшати після новорічних свят

Зустріч Нового року рідко обходиться без застілля, а цього року чи не кожен українець підійме келих за нашу перемогу. Відповідно за святковим столом ми можемо собі дозволити випити та з'їсти зайвого, після чого у перші дні січня скаржимося на погане самопочуття та зайві кілограми. Як правильно харчуватись в ніч на 1 січня «ФАКТАМ» розповіла засновниця центру «Ваш дієтолог» та фахівчиня з корекції зайвої ваги Анна Мохонько, яка раніше потрапила в Книгу рекордів України як володарка найдовших ніг.

- Харчування за новорічним столом має бути як у звичайний день. Голодувати весь день, розраховуючи з'їсти більше за новорічним столом, не найкраща ідея. Сніданок, обід, легка вечеря запорука того, що переїдання вам не загрожує. Кількість вуглеводів 31 грудня можна знизити, наприклад — якщо каші було 200 г, то тепер 150 г.

Із чого варто починати святкову трапезу?

- Із фруктів або салатів зі свіжих овочів, заправлених оливковою (рослинною) олією, сметаною, йогуртом, соком лимона. Вони легко засвоюються, багаті на вітаміни, мінеральними речовинами та ферментами, які допоможуть перетравити наступні страви. За столом виберіть три страви, гідні вашої уваги. Їжте тільки їх, не варто пробувати все підряд.

Не забувайте про обсяг порцій. Шлунок — м'яз, а м'язи мають властивість розтягуватися. Тож, доїдаючи миску овочевого салату, не втішайте себе тим, що від овочів шкоди не буде, інакше після свят виявите звірячий апетит. Порятунок — у помірних порціях!

Їжте повільно, ретельно пережовуючи їжу. А ще відкладайте прилади вбік, коли берете участь у бесіді. Одразу покладіть на тарілку все, що хочете з'їсти. Так ви побачите сумарний обсяг бажаних страв і не образите господиню (господаря) порожньою тарілкою. Не бійтеся залишити їжу на тарілці. Вибирайте нежирне м'ясо, птицю, морепродукти. Якщо їх на столі немає, за можливості прибирайте видимий жир із м'яса та шкіру з птиці.

А чого слід уникати?

- Уникайте пакетованих соків і газованих солодких напоїв, краще пийте воду, а також у невеликій кількості морс без цукру. З алкоголю перевагу віддавайте шампанському категорії Brute і сухому вину. Пари келихів цілком достатньо. Із міцних напоїв: коньяк, віскі або горілка в кількості 50 — 100 г. Під забороною солодкий алкоголь у вигляді лікеру, коктейлю або суміші міцних напоїв із солодкою газованою водою.

За можливості уникайте солодкого. Торт або легкий десерт краще з'їсти на сніданок 1-го січня. Бутерброд із маслом також краще перенести на першу половину дня 1-го числа. Щоб їжа активніше засвоювалася, робіть паузи кожні 1−2 години, рухайтеся, танцюйте, розважайтеся, тоді калорії з легкістю підуть. Після закінчення застілля постарайтеся не лягати і не засинати як мінімум дві години.

Нагадаємо поради дієтолога, як позбутися зайвих кілограмів і чим небезпечне швидке схуднення до свята.

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