Вибухонебезпечний скандал: заступника голови ДСНС України усунули за подарунок начальнику польської поліції

Українські правоохоронці відкрили провадження за фактом вибуху в Головному управлінні нацполіції Польщі використаного гранатомета, який польським посадовцям подарували в Україні. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін, повідомляє «Укрінформ».

Відповідне кримінальне провадження зареєстрували днями. У його межах зараз відбувається досудове розслідування, правоохоронці опитують людей.

Заступник глави МВС додав, що українські правоохоронці зараз перебувають на контакті з польською стороною, «щоб забезпечити об'єктивність розслідування і винести відповідні уроки з тим, щоб подібні інциденти ніколи не траплялися».

Окрім того, міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський із посиланням на інформацію від української сторони заявив, що заступника голови ДСНС України Дмитра Бондара, який подарував один із гранатометів, відсторонили від посади через цей інцидент.

У Варшаві в приміщенні Головного управління національної поліції 14 грудня стався вибух. Підірвався один із подарунків, який отримав глава поліції Польщі Ярослав Шимчик під час робочого візиту до України.

Як писали «ФАКТИ», раніше моторошні послання отримували посольства України в країнах ЄС.

Фото: zn.ua

29

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram