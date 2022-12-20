Шойгу мав відвідати район бойових дій. Але насправді перебував більш ніж за 80 км від лінії фронту: ЗМІ

Міністр оборони росії Сергій Шойгу перебував більш ніж за 80 км від лінії фронту, в Армянському районі на півночі Криму, як стверджують у відомстві, коли відвідав «район, де проводилася спеціальна військова операція». Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на проєкт GeoConfirmed.

Видання прокоментувало в понеділок увечері оприлюднені російським оборонним відомством кадрові документи. 18 грудня повідомлялося, що Шойгу здійснив «робочий візит» до «району проведення спеціальної військової операції», як росія називає вторгнення проти України.

На відео, оприлюдненому міністерством, видно, як міністр оглядає окопи через ілюмінатор гелікоптера. Як повідомляє радіостанція, проєкт GeoConfirmed визначив місце, над яким пролетів вертоліт Шойгу, на основі геолокалізації місцевості. Виявилося, що це в Армянському районі, більш ніж за 80 км від найближчих позицій українських військових.

Нагадаємо, американська газета New York Times нещодавно повідомила, що російське військове командування скоротило свої візити на фронт після того, як українські війська обстріляли російську штаб-квартиру в Ізюмі навесні цього року під час візиту начальника Генерального штабу Збройних сил росії генерала Валерія Герасимова.

62

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram