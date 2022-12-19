22 лютого, за два дні до вторгнення, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вирушив до Пентагона і заявив, що його країна відчайдушно потребує «Стінгерів». Міністр оборони Ллойд Дж. Остін II у відповідь спитав: «Якщо вас вибʼють із Києва, куди ви підете?» «Ми навіть не збираємося говорити чи думати про це», — відповів Кулеба. «Вони прибудуть до Києва за кілька днів. Вони йдуть із танками, колонами військової техніки. Ви маєте бути готові до цього. Ви маєте бути готові. Якщо ні, буде бійня», — попередив генерал Марк А. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів. Журналісти NYT назвали це попередження «мовою про те, що ти помреш».

Російські генерали на фронті трималися занадто близько до антен та засобів комунікації, на які й наводилася українська арта

Коли ж росія таки напала, українці згуртувалися та несподівано для всіх дали відсіч загарбникам. І ті змушені були вдаватися до відкритої брехні — ФСБ розсилала інструкції російським ЗМІ, вимагаючи показувати щедрі та тріумфуючі російські війська, що рятують мирних жителів від злодійських лідерів України. Таким чином для населення країни-агресора створювали ілюзію успіху та приховували неефективність російської армії. «Поразки ставали здобутками, ніби відбиваючись у кривому дзеркалі. Незважаючи на принизливу невдачу росії у захопленні столиці України, її військові відправили знімальним групам відео про те, як українці нібито кидають свою зброю, надану НАТО», — у величезному матеріалі «Як війна путіна в Україні стала катастрофою для росії», присвяченому найактуальнішій цьогоріч світовій проблемі, NYT докладно висвітлює не тільки перебіг бойових дій, але й обставини, що передували їм, та супутні моменти міжнародної політики.

Так, вказує часопис, американські офіційні особи рано зрозуміли, що сильно переоцінили російську армію. За словами американців, бойовий дух рядових солдатів був настільки низьким, що росія почала перекидати своїх генералів на передову, щоби підтримати її. Але генерали припускалися смертельної помилки: вони розташовувалися поряд з антенами та комунікаційними засобами, щоб мати змогу оперативно спілкуватися з підлеглими й начальством та керувати військами.

Україна скористалася цим і почала вбивати російських генералів, проте ризиковані візити росіян на передову продовжувалися. Зрештою, наприкінці квітня начальник російського Генерального штабу генерал Валерій Герасимов таємно планував побувати на фронті. Американські офіційні особи заявили, що дізналися про це, але приховали інформацію від українців, побоюючись, що вони завдадуть удару. За словами офіційних осіб, вбивство генерала Герасимова може призвести до різкої ескалації конфлікту, і хоча американці були віддані справі допомоги Україні, вони не хотіли спровокувати війну між Сполученими Штатами та росією.

Та українці все одно дізналися про плани генерала, поставивши американців у безвихідь. Після погодження з Білим домом високопосадовці попросили українців скасувати атаку: «Ми сказали їм не робити цього: «Гей, це вже занадто». Але це прохання надійшло надто пізно. Українські військові повідомили американців, що вже розпочали атаку на позиції генерала.

За офіційними даними, внаслідок удару 30 квітня по польовому штабу 2-ї російської армії під Ізюмом на Харківщині загинули десятки російських офіцерів, що були на зустрічі з начальником генштабу. Генерал Герасимов урятувався, його евакуювали через кордон на російську територію та вивезли літаком до Москви. Але серед двухсотих був генерал-майор Андрій Сімонов. За неофіційними даними, Герасімов був поранений в ногу (інша версія — осколок пошматував йому сідниці). Після цього російські воєначальники скоротили свої візити на фронт.

Путін «замазав» олігархів, щоб вони не втекли, як щури, з корабля

Розслідування Times вказує й на приголомшливий каскад помилок, який розпочинається з путіна — глибоко ізольованого під час пандемії, одержимого своєю «місією збирача земель», переконаного у власній геніальності — і триває вже майже десять місяців після того, як солдатів відправили на бійню.

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Соратники путіна розказали журналістам, що той впав у самозвеличення та антизахідну риторику, що спонукало його до прийняття рішення про вторгнення в Україну майже в повній ізоляції, без консультації з експертами, які вважали війну чистою дурістю. Помічники та прихильники живили численні образи та підозри путіна на Захід. І в результаті навіть деякі з найближчих радників президента залишалися в невіданні, доки танки не перетнули кордон України. «путін вирішив, що його власного мислення буде достатньо», — наводить NYT слова одного з таких співрозмовників.

Так, єдинорос Костянтин Затулін розповів, що повинен був виступати в Думі з доповіддю про те, що активації військових дій в Україні не повинно відбутися, та за 5 хвилин до виступу партійне керівництво відмінило його. Прессекретар путіна Пєсков та очільник адміністрації Антон Вайно заявили, що дізналися про вторгнення вже після його початку. Навіть, за словами колишнього радника путіна Сергія Маркова, один із заступників міністра оборони та деякі члени Радбезу до останнього моменту не знали про напад на Україну.

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А російські олігархи пожалілися журналістам, що путін їх підставив. Так, на 24 лютого була запланована його зустріч із представниками бізнесу з проблеми регулювання криптовалют. Вже кілька годин тривало вторгнення, всі бізнесмени, що зібралися в Кремлі, про нього знали, і чекали, поки будуть готові результати їх мазків на коронавірус, у вестибюлі, розповів NYT мільярдер Андрій Мельниченко. Коли ж путін нарешті з'явився, телекамери вже працювали. Президент сказав мільярдерам, що у нього немає іншого вибору, крім як вторгнутися. Заперечити ж йому ніхто не посмів. І лише потому магнати здогадалися, що отак виставивши їх перед камерами, путін спеціально «замазав» усіх присутніх. В результаті на них наклали санкції, їхні статки зменшуються, та іншого шляху у них немає, їм доводиться бути, як і решті росії з путіним, «плачуться» олігархи.

Російські ж військові, незважаючи на припущення Заходу про їхню доблесть, були сильно скомпрометовані, випотрошені роками корупції. За путіна на модернізацію збройних сил було виділено сотні мільярдів доларів, але корупційні скандали охопили тисячі офіцерів. Один військовий підрядник описав, як гарячково розвішував величезні патріотичні прапори, щоб «приховати старі умови на великій російській танковій базі», сподіваючись обдурити делегацію вищого начальства. За його словами, відвідувачам навіть не давали увійти всередину в туалет, щоб вони не виявили хитрощів. (Йдеться про «реконструкцію» військового містечка Кантемирівської танкової дивізії пару років тому — гроші були розкрадені, тому під візит високопосадовців там збудували «потьомкінське село», закривши будівлі плакатами та намальованими на брезенті «відремонтованими» фасадами. До речі, цю знамениту дивізію практично вщент знищили в Україні — спочатку в боях на Сумщині та півночі Полтавщини, а вдруге — на Харківщині. — Авт.)

Як тільки почалося вторгнення, росія одразу ж розтратила свої переваги над Україною через низку помилок. Окупанти покладалися на старі карти та погані розвіддані, запускаючи свої ракети, в результаті чого українська система ППО лишилася напрочуд непошкодженою, готовою захищати країну. Російські хакерські загони намагалися, але зазнали невдачі, перемогти в тому, що деякі офіційні особи на росії називають першим великим випробуванням кіберзброї в реальних бойових діях. Російські солдати, багато з яких були шоковані тим, що потрапили на війну, використовували свої мобільні телефони, щоб телефонувати додому, дозволяючи українцям відстежувати їх та відстрілювати у великій кількості. А збройні сили росії були настільки неповороткі й склеротичні, що не пристосовувалися до обстановки, навіть зазнаючи величезних втрат на полі бою. Поки їхні літаки збивали, багато російських льотчиків літали так, ніби їм нічого не загрожувало, майже як на авіашоу.

Виснажена своїми грандіозними амбіціями росія захопила більше території, ніж могла утримати. Багато хто з її солдатів був призовниками або сепаратистами зі сходу України. У них знаходили амуніцію та зброю 1940−60-х років, карти радянських часів та роздруківки з інтернету, як користуватися, наприклад, гранатометом чи снайперською гвинтівкою. Отримавши нову зброю від Заходу, українці відкинули їх.

путін розділив росію на феодальні володіння, не залишивши нікого, достатньо могутнього, щоб кинути йому виклик. Так же були поділені й збройні сили. Багатьма з його бійців командують люди, які навіть не є військовослужбовцями, як, наприклад, його колишній охоронець (директор Росгвардії Віктор Золотов. — Авт.), лідер Чечні та бос-найманець, який забезпечував харчування на кремлівських заходах. І тепер розрізнені армії путіна часто поводяться як суперники, змагаючись за зброю і час від часу жорстоко накидаючись один на одного.

Нагадаємо, раніше «ФАКТАХ»: «Ми маємо не брехати собі про ціну, яку заплатимо за Перемогу», — генерал Сергій Кривонос.

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