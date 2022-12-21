Увечері 20 грудня американська телекомпанія CNN повідомила, що президент України Володимир Зеленський перебуває на шляху до Вашингтона. У середу, 21 грудня, очікується його зустріч із президентом США Джо Байденом у Білому домі, а ввечері того ж дня Зеленський виступить на спільному засіданні обох палат Конгресу.

При цьому CNN посилається на два джерела у Вашингтоні. Інформацію про можливий візит Зеленського до США також підтверджує видання axios.com

Поки що ні Білий дім, ні Офіс президента України не коментують дані повідомлення. CNN зазначає, що це можна пояснити питаннями безпеки.

Якщо інформація підтвердиться, поїздка до Вашингтона стане першим візитом президента України за кордон із початку війни. Володимир Зеленський не залишав території України. Він або приймав іноземних гостей у Києві, або брав участь у різних самітах і звертався до парламентів іноземних держав з відеозв'язку.

CNN попросила спікера Палати представників американського Конгресу Ненсі Пелосі прояснити ситуацію. Журналісти запитали її, чи запрошено президента Зеленського до Капітолія.

«Ні. Доки ми точно не дізнаємося, чи зможе він», — відповіла Пелосі.

При цьому телекомпанія дізналася, що спікер Палати представників розіслала конгресменам листа, в якому наполегливо попросила їх обов'язково бути присутнім 21 грудня на засіданні. Багато членів Палати представників та сенатори вже роз'їхалися додому, щоб святкувати Різдво зі своїми сім'ями. І Пелосі, як вважає CNN, не хоче, щоб зал, коли там виступатиме Зеленський, виявився напівпорожнім.

З'явилася також інформація Міністерства оборони Туреччини про те, що два турецькі транспортні літаки 20 грудня вилетіли з Борисполя. Обидва ці літаки залишалися в українському аеропорту з лютого і не могли вилетіти. Американські ЗМІ припускають, що президент Зеленський та інші члени української делегації можуть перебувати на борту одного із цих літаків.

Однією з причин візиту Зеленського до Вашингтону CNN називає питання передачі Україні сучасних систем ППО Patriot.

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