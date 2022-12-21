У Овнів можливий прибуток, а Дівам «світять» ділові поїздки: гороскоп від Тамари Глоби на 21 грудня

У середу, 21 грудня, астролог Тамара Глоба радить контролювати свої емоції для того, щоб не втратити рівноваги.

Сьогодні можливі розбіжності та конфлікти, які можуть призвести до взаємних образ. А у вирішенні важливих та серйозних питань бажано розраховувати тільки на себе. Слід більше часу приділяти своєму здоров'ю та намагатися частіше відпочивати, рекомендує експерт.

Овен

Зранку імовірні важливі переговори, які обіцяють значний прибуток. Тому бажано зосередитися, щоб нічого не випустити з уваги. Не виключені конфлікти з оточуючими через розбіжність поглядів. У вирішенні серйозних питань слід розраховувати лише з власні сили. Увечері можна відпочити у приємній компанії друзів.

Телець

Можливі серйозні зміни у професійній сфері. Головне — встигати за подіями, що відбуваються. Не виключені значні премії, які піднімуть настрій та відкриють шлях для великих придбань. Вечір підходить для спілкування із близькими людьми, для відвертих зізнань.

Близнюки

У цей день існує велика ймовірність конфліктних ситуацій. Тому важливо контролювати свої емоції. У вирішенні важливих завдань допоможе інтуїція, яка надасть правильний напрямок. Не виключені фінансові надходження, які допоможуть у придбанні потрібних речей. Вечір принесе радісну зустріч зі своєю коханою людиною.

Рак

Необхідно зосередитись на важливих завданнях, які потребують уваги. Небажаними є покупки, можливий обман або значні втрати. У особистих відносинах панує гармонія та спокій. Імовірні приємні звістки здалеку. Вечір можна приємно провести в звичній компанії, поділитися інформацією, що накопичилася.

Лев

Можливо, доведеться зосередитись над важливим проектом. Можна навіть працювати разом із колегами. Необхідно прислухатися до підказок інтуїції, вона допоможе у багатьох питаннях. Вдалими будуть покупки, зроблені для домашнього затишку. Вечір обіцяє романтичні захоплення та приємні сюрпризи.

Діва

На роботі слід бути дуже уважними, особливо з керівництвом. Не варто проявляти негативних емоцій, краще тримати їх під контролем. Можливі ділові поїздки, які дадуть нові враження. Увечері несподіваний візит давніх друзів зарядить позитивними емоціями, а також дасть змогу непогано провести час.

Терези

Можуть виникнути непорозуміння на роботі, які, можливо, загальмують перебіг роботи. Але не варто впадати у відчай, головне — з'ясувати причину і постаратися усунути все в мирний спосіб. У другій половині дня багато часу заберуть домашні справи, якими також потрібно зайнятися. Вечір можна провести у спокійній обстановці.

Скорпіон

Вдалий день для нових починань. Необхідно лише позитивно налаштуватися та втілювати у життя задумане. Можуть допомогти близькі люди, якщо це буде потрібно. Потрібно приділити увагу рідним людям, а також домашнім справам. Вечір підходить для романтичних прогулянок та захоплюючих бесід.

Стрілець

Ранок може принести деякі труднощі у діловій сфері. Але щоб досягти успіху, необхідно розраховувати лише на свої сили. Можливі невеликі фінансові надходження, але не варто поспішати їх витрачати, вони можуть знадобитися для чогось важливого. Вечір підходить для сімейних свят чи урочистостей.

Козеріг

Сприятливий період для реалізації своїх ідей та планів. Можна здійснити навіть найзаповітніші бажання, якщо старанно до цього йти. Трохи складно буде порозумітися з рідними людьми, ймовірні розбіжності на побутовому ґрунті. Непогано складуться поїздки, якщо такі запланували. Вечір підходить для улюблених занять.

Водолій

Можна досягти успіху, якщо прагнути і наполегливо добиватися. Не виключені знаки уваги з боку протилежної статі. У сім'ї можливі зміни, які вплинуть на подальший перебіг подій. Вечір підходить для помірних фізичних навантажень або занять йогою. Це допоможе розслабитися та стабілізувати емоційний стан.

Риби

Необхідно бути дуже обережними, оскільки будь-яка недбалість може вилитися боком. Імовірні проблеми у стосунках із колегами. Потрібно постаратися контролювати свій емоційний стан чи контактувати взагалі. Вечір підходить для вечері у сімейному колі та приємних бесід.

Нагадаємо, що 21 грудня є днем зимового сонцестояння — воно відбудеться о 17:58 за київським часом. Ніч із 20 на 21 грудня буде найдовшою в році, а день — найкоротшим. Цей день вважається містичним, пов'язаним із відродженням Сонця.

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