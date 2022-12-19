ЗСУ «закобзонили» ще 520 окупантів: українці сперечаються, коли буде «кругла цифра» втрат рашистів
Українські військові в боях минулої доби знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення «російський рейх «втратив вже понад 98 800 своїх військових.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім живої сили, війська російських фашистів також втратили:
- танків — 2988 (+1 за добу),
- бойових броньованих машин — 5969 (+6),
- артилерійських систем — 1953 (+5),
- коштів ППО — 212 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1657 (+8),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4592 (+13),
- спеціальної техніки — 175 (+1).
У коментарях до повідомлення Генштабу українці жваво обговорюють новину, дискутуючи про те, коли ж буде «кругла цифра» втрат ворога, а також дякують нашим воїнам за порятунок від «російської чуми».
Нагадаємо, британська військова розвідка констатувала критичний брак агресора артилерійських снарядів і, як наслідок, його здатність проводити наземні операції в Україні стрімко знижується.
Фото Генштабу ЗСУ110
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