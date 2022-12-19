ЗСУ «закобзонили» ще 520 окупантів: українці сперечаються, коли буде «кругла цифра» втрат рашистів

Українські військові в боях минулої доби знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення «російський рейх «втратив вже понад 98 800 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім живої сили, війська російських фашистів також втратили:

танків — 2988 (+1 за добу),

бойових броньованих машин — 5969 (+6),

артилерійських систем — 1953 (+5),

коштів ППО — 212 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1657 (+8),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4592 (+13),

спеціальної техніки — 175 (+1).

У коментарях до повідомлення Генштабу українці жваво обговорюють новину, дискутуючи про те, коли ж буде «кругла цифра» втрат ворога, а також дякують нашим воїнам за порятунок від «російської чуми».

Нагадаємо, британська військова розвідка констатувала критичний брак агресора артилерійських снарядів і, як наслідок, його здатність проводити наземні операції в Україні стрімко знижується.

Фото Генштабу ЗСУ

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