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Україна

ЗСУ «закобзонили» ще 520 окупантів: українці сперечаються, коли буде «кругла цифра» втрат рашистів

9:36 19 грудня 2022
В бою

Українські військові в боях минулої доби знищили ще 520 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення «російський рейх «втратив вже понад 98 800 своїх військових.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім живої сили, війська російських фашистів також втратили:

  • танків — 2988 (+1 за добу),
  • бойових броньованих машин — 5969 (+6),
  • артилерійських систем — 1953 (+5),
  • коштів ППО — 212 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1657 (+8),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4592 (+13),
  • спеціальної техніки — 175 (+1).

У коментарях до повідомлення Генштабу українці жваво обговорюють новину, дискутуючи про те, коли ж буде «кругла цифра» втрат ворога, а також дякують нашим воїнам за порятунок від «російської чуми».

Нагадаємо, британська військова розвідка констатувала критичний брак агресора артилерійських снарядів і, як наслідок, його здатність проводити наземні операції в Україні стрімко знижується.

Фото Генштабу ЗСУ

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