За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 25 населених пунктів. Найгарячіщою залишається ситуація на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де ворог продовжує вести штурмові дії. З танків та артилерії було обстріляно наші позиції у Верхньокам’янському, Спірному, Білогорівці, Соледарі, Бахмутському, Бахмуті, Диліївці, Водяному, Невельському, Мар’їнці та Новомихайлівці Донецької області. А в районах Спірного та Білогорівки зафіксовано ще й авіаційні удари, констатували у Генеральному штабі ЗСУ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження армія рф завдала по районах кількох населених пунктів Харківської області, включаючи Куп'янськ, та Луганської області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках тривають ворожі обстріли з реактивної артилерії — було обстріляно кілька населених пунктів Запорізької області та Херсонської областей, включаючи сам Херсон. На Запоріжжі ворог з 12 грудня проводить підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Там знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

Минулої ж доби Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, що в самій рф ймовірність перемоги України вже наступного року оцінюють як досить велику.

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