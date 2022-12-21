У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона. Як повідомляли «ФАКТИ», це перша закордонна поїздка українського лідера з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому.

Біля Білого дому Зеленського зустрічали президент Байден з дружиною. Ці кадри демонструвало у прямому ефірі американське телебачення.

«Для мене велика честь бути поряд з вами у спільному захисті від жорстокої, жорстокої війни, яку веде путін», — сказав Байден.

«Важко повірити, що минуло вже 300 днів, і що путін жорстоко посягнув на право українців на існування як нації й напав на невинний український народ тільки для того, щоб залякати», — продовжив Байден. Він згадав російські масовані обстріли житлових районів та об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Путін намагається використати зиму як зброю, додав Байден. Американський лідер запевнив Зеленського, що американці разом із європейськими союзниками, Японією та низкою інших країн продовжать підтримувати Україну.

Він наголосив, що обидві американські партії у Конгресі підтримують українців. США гарантують, що Україна отримає необхідну гуманітарну та військову допомогу, включаючи нещодавно оголошене постачання сучасних ракетних комплексів ППО Patriot.

Зеленський подякував Байдену та американському народу за допомогу та підтримку. Перебуваючи в Овальному кабінеті, він вручив президентові США бойову нагороду. Президент Зеленський сказав, що цю медаль попросив його передати Байдену український капітан, командир батареї HIMARS.

«Один хлопець, він справді герой, справжній капітан, попросив мене передати його нагороду президенту Байдену. Він справжній сміливець. І він сказав мені передати його нагороду дуже хороброму президентові…» — сказав Зеленський.

Байден із вдячністю прийняв медаль. Він пообіцяв передати українському капітанові a command coin. Такі монети або медальйони в американській армії символізують бойове братство, пояснив Байден і додав, що його син воював в Іраку, і він мав таку монету.

Літак із президентом Зеленським на борту приземлився на авіабазі «Ендрюс» поряд із Вашингтоном приблизно опівдні за місцевим часом (19:00 за київським часом).

Український лідер прибув до США з Жешува (Польща) літаком Boeing C-40B (військова модифікація Boeing 737 NG) Військово-повітряних сил США. До Польщі Зеленський дістався поїздом. У поїздці його супроводжувала посол США в Україні Бріджіт Брінк.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 21 грудня докладно розповів журналістам про черговий пакет американської допомоги, який Україна отримає найближчим часом. Пакет оцінюється у 1,85 млрд доларів. Блінкен підкреслив, що до нього увійдуть перші системи Patriot, а також засоби для високоточних ударів та боєприпасів.

Візит до Вашингтона також включає виступ Зеленського в Капітолії перед членами обох палат Конгресу США.

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