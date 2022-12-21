Україна отримає систему Patriot: що відомо про переговори української делегації у США

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з візитом до США. Свою поїздку офіційно підтвердив глава держави та розповів про свої плани зустрітися з американським колегою Джо Байденом та виступити у Конгресі.

15:30 У Байдена назвали причину візиту Зеленського до Вашингтона.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Байден запросив Зеленського, бо вважає, що війна в Україні перейшла у нову фазу. За його словами, переговори буде зосереджено на продовженні військової та економічної допомоги США.

«Президент дійсно вірить, що оскільки ми наближаємося до зими, оскільки ми вступаємо в нову фазу цієї війни, що це гарний час для двох лідерів, щоб сісти віч-на-віч і поговорити», — підкреслив Кірбі в ефірі CNN.

Лідери також обговорять можливі шляхи закінчення війни.

16:00 Зеленський летить до США американським військовим літаком.

Як пише CNN, до організації та забезпечення заходів безпеки під час візиту Зеленського до Вашингтона були залучені різні структури. Спочатку він прибув поїздом до польського Перемишля, після чого вилетів до США з аеропорту в Жешуві.

16:40. Байден заявив, що з нетерпінням чекає на Зеленського

«Сподіваюся, тобі добре летіти, Володимире. Я радий, що ти будеш тут. Багато чого потрібно обговорити», — написав президент США Джо Байден на своїй сторінці у Twitter.

17:15. На Банковій пояснили, чому візит Зеленського до США надзвичайно важливий

Як зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк, цей візит президента спростує спроби Росії поширити фейки про те, що нібито відносини між Америкою та Україною «охолоджуються».

Також зустріч Зеленського з його американським колегою дасть можливість прямо пояснити реальну ситуацію в Україні та розповісти, яка саме зброя потрібна нашим бійцям, щоб надалі боротися з російською агресією.

17:35. Перша поїздка Зеленського літаком із початку вторгнення

«Трохи нервовий. Вперше з початку війни президент їде у відрядження не потягом. Власне потягом, але й не поїздом. Забув назву того літаючого транспорту. Нерви», — написав голова «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

17:49. У мережі показали відео із Зеленським із Польщі

Ймовірно, це були опубліковані кадри із прибуття глави держави до Польщі перед його літаком до США. Разом із Зеленським на кадрах помічені керівник ВП Андрій Єрмак та посол США в Україні Бріджіт Брінк.

За даними ЗМІ, американський лідер Джо Байден зустріне президента України Володимира Зеленського біля Білого дому о 21.00, після чого відбудеться прес-конференція українського президента (орієнтовно о 23.30).

У Конгресі виступ Зеленського очікується о 02:30 за київським часом.

Як повідомляє Politico, українська делегація в США проситиме про постачання ракет великої дальності ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper.

Ще перебуваючи в Бахмуті, президент Зеленський зголосився отримати більше підтримки від США.

«Наша ситуація важка. Ворог збільшує чисельність своїх військ, але наші хлопці сміливіші. Нам потрібна сильніша зброя. Ми передамо подяку від наших хлопців Конгресу США та президенту США за їхню підтримку, але цього (підтримки, — ред.) недостатньо», — сказав Зеленський у Бахмуті під час передачі йому українського прапора, підписаного солдатами на передовій.

Нагадаємо, за підсумками поїздки на передові позиції ЗСУ президент записав звернення до українського народу.

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