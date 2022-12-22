Рашисти накрили Нікопольщину «Ураганами» та «Градами»: десятки будинків зруйновано, поранено дитину

Ворог у черговий раз накрив вогнем Дніпропетровщину — під ударами опинилися дві громади Нікопольщини.

Як повідомляє керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, рашисти здійснили 8 обстрілів з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. Постраждала 8-річна дівчинка. По Червоногригорівській та Марганецькій громадам було випущено понад 50 снарядів.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

«У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її госпіталізували. Медики надали допомогу і ранком дитину виписали. У місті пошкоджені до двадцяти приватних будинків та господарських споруд, кілька автівок і чотири електромережі. У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, двадцять — понівечені. Побиті з десяток господарських споруд, автівки, обірвані шість ліній електропередач», — зазначив Резніченко.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

А керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім розпвів, що напередодні ворог кілька разів завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населенному пункту Очаківської громади. Там були поранені троє людей, у тому числі й 10-річний хлопчик.

У ніч проти четверга, 22 грудня, внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. У Миколаїві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах ніч пройшла відносно спокійно.

До речі, в оперативному командуванні «Південь» повідомили, що вночі ворог спрямував ракетний удар з напрямку Чорного моря. З літака Су-35 рашисти випустили ракету Х-59, яку сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною.▫️

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинули 4 особи — 64-річна жінка та молода сім'я з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранено.

Ексклюзивний матеріал «Нещодавно дружина з дітьми повернулись з Польщі, хоча Олександр просив їх залишитись»: що відомо про вбиту ракетою молоду родину в Кривому Розі" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Валентина Резніченка

9

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram