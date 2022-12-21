Ворог вночі 6 разів атакував Дніпропетровщину: зруйновано будинки українців та лінії електропередач

Ворожі угруповання з тимчасово окупованої території Запорізької області шість разів за ніч обстріляли три громади Дніпропетровщини — Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Туди прилетіло щонайменше 70 снарядів, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Зокрема, у Червоногригорівській та Марганецькій громадах уламками снарядів було побито з десяток приватних будинків, кілька господарських споруд, автівки, газогін та лінії електропередач.

Наслідки ворожих влучань

Ворог буквально виживає місцевих мешканців з їхніх осель

У Червоногригорівці зайнялася пожежа у приватному обійсті. Станом на 7:30 рятувальники вогонь уже приборкали.

Постраждале авто

У Мирівській наслідки удару ще з’ясовуються.

Відзначимо, що цивільна інфраструктура Нікополя і прилеглих районів піддається ворожим ударам не лише серед ночі, але часом — і вдень. Востаннє таке було 15 грудня, коли паралельно рашисти завдали ударів також по звільненому Херсону.

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