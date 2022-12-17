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Суспільство та люди

Ворог завдав ударів по Дніпропетровщині: є вбиті та поранені, зруйновані будинки та лінії електропередач

8:52 17 грудня 2022
хата

У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика. Внаслідок удару по місту 16 грудня загинули 4 особи — 64-річна жінка та молода сім'я з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранено. Серед них четверо дітей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Таке важко осягати, про таке важко писати… У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло 1,5-річного хлопчика…», — написав Резніченко.

Вночі російські терористи знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

За його словами, важкою артилерією накрили дві громади — Червоногригорівську та Марганецьку.

На щастя, люди цілі. Пошкоджено будинки та лінії електропередач.

Нагадаємо, 16 грудня рашисти випустили по території України 76 ракет, 60 з них збили наші сили ППО. Зокрема, у Кривому Розі ракета влучила у інфраструктурний об'єкт та житловий триповерховий будинок. Загинула молода родина та 64-річна жінка.

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