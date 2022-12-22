Пограбував й підпалив жертві волосся: зухвалого розбійника, який напав на жінку у Києві, розшукали на Вінниччині (фото, відео)

У Києві стався розбійний напад на жінку, внаслідок якого вона сильно постраждала та втратила велику суму грошей.

Про це повідомили у столичній поліції.



За інформацією копів, все сталося у день, коли потерпіла отримала кошти за продаж квартири. Нападник пішов за жінкою й у під'їзді будинку забризкав її сльозогінним газом та відібрав 27 000 доларів США.

Напад стався у Шевченківському районі столиці на вулиці Парково-Сирецькій.



«Заявниця розповіла нам, що приїхала з-за кордону, щоб продати житло у столиці. Через знайомих вона знайшла потенційних покупців, уклала договір купівлі-продажу будинку та з вирученою сумою разом з родичкою попрямувала додому. За ними в під'їзд будинку зайшов невідомий й раптово забризкав їй в обличчя сльозогінний газ, відібрав гроші в сумі 27 000 доларів США, які поховала під одяг, й підпалив запальничкою волосся. Жінка відразу почала кликати на допомогу й повідомила про напад у поліцію», — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці провели комплекс розшукових заходів та опитали ймовірних свідків та очевидців події. У результаті протягом доби оперативники затримали нападаючого у Вінницькій області.

Фігурантом виявився 30-річний вінничанин, раніше засуджений за майнові злочини. В нього поліцейські вилучили частину грошей, балончик та інші речові докази.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В рамках досудового розслідування поліцейські перевіряють причетність порушника до скоєння інших кримінальних правопорушень та встановлюють ймовірних спільників затриманого.

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