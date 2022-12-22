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Суспільство та люди

У Кличка повідомили, чи скасують комендантську годину у Києві у новорічну ніч

15:01 22 грудня 2022
Ялинка в Києві

В Києві хоч і не влаштовуватимуть гучних гулянь під час різдвяних та новорічних свят, але святкування ніхто не скасовував. Втім, погуляти у новорічну ніч під ялинкою навряд чи доведеться — наразі про скасування комендантської години не йдеться.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив заступник київського міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. За його словами, вогні на головній ялинці міста вмикатимуть періодично. Точно — на Різдво та Новий рік.

«Будемо намагатися включати її вечорами, щоб кияни могли відчути елемент свята. Швидше за все, режим комендантської години буде діяти і на Новий рік. Тому жодних великих святкувань Нового року та Різдва у столиці не буде. Підійти до ялинки, подивитися, дотримуватися правил безпеки — так. Не буде підсвічуватися ялинка під час повітряної тривоги», — зазначив він.

Нагадаємо, що влада Києва не підтримала петицію щодо недоречності встановлення новорічної ялинки в Києві в умовах воєнного стану. Місто не витрачало кошти на її встановлення та освітлення — всі роботи фінансувалися меценатами та бізнесом.

Матеріал «Невисока, з іграшками патріотичних кольорів і зоною подяки: якою бути цього року головній ялинці країни» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Віталія Кличка

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