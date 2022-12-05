Невисока, з іграшками патріотичних кольорів і зоною подяки: якою бути цього року головній ялинці країни

Всі розмови про можливість встановити цьогорічну головну ялинку країни закінчились. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив: новорічному дереву бути, його ескізи розроблені, свої кошти місто не витрачатиме, а встановлять і прикрасять зимову красуню за рахунок меценатів і бізнесу.

Детальніше про новорічну інсталяцію «ФАКТАМ» розповів президент міжнародного соціально-етнокультурного проекту «Folk Ukraine» Ігор Добруцький, організатор новорічних свят на Софійській площі.

- Ми вже 9 років організовуємо різдвяно-новорічні свята, до нашої ялинки кожного разу приходило багато гостей, бувало і до чотирьох мільйонів, — згадує Ігор Добруцький. — В тому самому місці, на Софійській площі, цього разу знов буде стояти ялинка, але особливість її в тому, що вона стане символом незламності для всіх, хто вірить в нашу перемогу, в Україну.

В суспільстві велася дискусія: чи взагалі потрібно нам це наразі. І після довгих обговорень в місті вирішили, що ялинка буде не про новорічне диво — зараз зовсім інша історія. росія прагне залякати українців і хоче позбавити наших дітей радості різдвяних і новорічних свят. Але ворогу не вдасться вкрасти наші традиції і сподівання дітей на диво. Мій фронт культурний, і ми з командою все зробимо, щоб у дітей було це диво у вигляді ялинки. Зараз нам всім потрібні позитивні емоції, щоб пережити важкі випробування, подолати труднощі.

В Музеї історії Києва представлена в мініатюрі ялинка, яку спочатку пропонували встановити на Софійській площі

Тож зупинилися на тому, що ялинку поставимо, але обійдемось без гучного святкування. Цьогоріч масових розважальних заходів, фудкортів, ярмаркових хатинок, атракціонів, сцен і концертів на Софійській площі не буде. Від запропонованої спочатку 31-метрової ялинки відмовилися. Потім з’явилося ще п’ять проміжних дизайнерських проекти (розроблених в 2D і 3D). Кожного разу треба було розрахувати конструкторам і противаги, щоб ялинки не впали. І ось після розглядання декількох пропозицій обрали «скромний» варіант — зупинились на штучному 12-метровому дереві. Якщо перша велика красуня мала важити в повному вбранні біля 110 тонн (діаметр основи ялинки 12 метрів), то наша «скромниця» потягне всього на 5−6 тонн (діаметр її 4 метри).

Такою мала бути цьогорічна 31-метрова ялинка

Зменшену копію ялинки, яка вже не з’явиться на площі, можна побачити у Музеї історії Києва. Туди ж ми передали і вертеп, який став окрасою новорічної локації 2021−22 року. Також в новому виставковому проекті задіяні роботи художників, які створені на зрізах першої живої головної ялинки-2014. Дуже хотілося, щоб в музейних залах, де світло та тепло, кожен відчув би дух Різдва та сповнився б вдячності до тих наших захисників, завдяки яким ми можемо тут знайомитися з історією міста, мистецтвом. До речі, новорічна виставка в музеї працює до 8 січня.

Зазначу одразу ж: витрачати електрику на гірлянди, освітлення ялинки не будемо. Для цього голландська фірма запропонувала генератор (його обіцяють пізніше передати на фронт), який планується вмикати в темну пору на декілька годин (на освітлення ялинки піде десь 2−3 кВт) — до настання комендантського часу. Неподалік агрегату встановлять точки для підзарядки різних гаджетів. Ілюмінація дуже економна, адже, наприклад, 20-метрова гірлянда із 240 світлодіодами бере всього 9 Вт (це як горить одна лампочка). А в нас енергозберігаюча гірлянда з жовто-блакитних вогників не більше 100 метрів. На гілках повісимо 1000 кульок патріотичних кольорів, а також 500 білих голубів. Прикрасять ялинку іграшки від «Добропарку» (що розташований в Мотижині) і меценатів-виробників новорічних виробів зі Львова.

Так виглядало новорічне зимове містечко в Києві в останній Новий рік перед масштабним вторгненням росії

До речі, львів’яни виробили і саме штучне цьогорічне дерево з темно-зеленою цільнолитою і негорючою хвоєю. Гілки будуть до самої землі. Вінчати ялинку буде наш герб — тризуб. Навколо новорічної красуні створимо «зону вдячності» (з подякою двома мовами від киян і всіх українців), де розмістимо 53 штандарти з прапорами тих країн, які підтримали визвольну боротьбу України проти російської агресії і надали нам допомогу. В мене завжди, коли займаюся встановленням чергової ялинки, виникає натхнення на майбутні проекти. І є вже промальований проект ПЕРЕМОЖНОЇ 33-метрової ялинки — дуже красивий. Але про це ще рано казати — іншого разу, коли прийде час для справжнього святкування.

В Музей історії Києва передали фігурки вертепу, який став окрасою різдвяно-новорічного свята у 2021-22 році

Оскільки локація буде працювати в умовах воєнного часу, в разі небезпеки люди можуть підбігти до укриттів — їх адреси і напрямки руху відображені на вказівниках, що розмістять на площі.

Все організовано силами меценатів — без витрачання бюджетних коштів, а комунальні служби долучаться до монтажних робіт, прибирання території, муніципальна варта — до охорони об’єкта та підтримки порядку.

Ми готові хоч зараз змонтувати головну ялинку країни. Але краще буде дочекатись 19 грудня, щоб встановити дерево до Дня святого Миколая. Як складеться, побачимо.

Святкові заходи обмежать по Україні: Рівному, Запоріжжі, Кременчуці, Полтаві, Івано-Франківську, Чернігові, Чернівцях, інших містах. Якщо навіть і в деяких монтуватимуть ялинки, то без ілюмінацій і блиску — тільки як символи, і до того ж формат свята переглядають з урахуванням сьогоднішніх реалій.

Нагадаємо, Зеленський назвав ключове завдання всіх українців: Маємо стати єдиним пунктом незламності.

На фото в заголовку макет 12-метрової ялинки, яка має з’явитися на цьогорічній новорічній локації

75

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram