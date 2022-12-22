Скоро спишуть як непотріб: стало відомо, чому путін може попросити герасимова «на вихід»

Країна-окупантка у війні проти України втратила понад 100 000 військових убитими, пораненими й дезертирами. Начальник генштабу рф валерій герасимов може бути звільнений. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу в Палаті громад 20 грудня, повідомляє Sky News.

За його оцінкою, росія «не досягла своїх стратегічних цілей» в Україні та швидко втрачає війська та воєначальників.

«Жоден оперативний командир, який був на місці 24 лютого, не відповідає зараз. росія втратила значну кількість генералів і командирів, — пояснює міністр. — Чутки про відставку генерала герасимова не припиняються, оскільки путін намагається зняти з себе відповідальність за подальші військові невдачі в Україні. Високий рівень смертності, зростає суспільне невдоволення. Тим часом було знищено понад 4 500 броньованих та захищених транспортних засобів, а також понад 140 гелікоптерів та літаків.

Генерал Воллес також розповів про жертви серед українських громадян, зазначивши, що «кожного дня з'являється дедалі більше повідомлень про зґвалтування, свавільні затримання, катування, жорстоке поводження, смерті під час утримання під вартою та страти без суду й слідства». Він також повідомив, що існують докази існування неврахованих місць масових поховань, і заявив, що росія знищила 200 українських культурних об'єктів.

Нагадаємо, що зі звільненням все більшої кількості українських територій від російської окупації фіксується зростання кількості зґвалтувань, скоєних солдатами агресора, жертвами цих злочинів стають люди різного віку, незалежно від статі.

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