«Кількість зґвалтувань, скоєних путінськими солдатами в Україні, зростає. Жертвами стають навіть діти та люди похилого віку!» — іноземні ЗМІ

Зі звільненням все більшої кількості українських територій від російської окупації фіксується зростання кількості зґвалтувань, скоєних солдатами агресора, жертвами цих злочинів стають люди дуже різного віку, незалежно від статі. Про це заявив Генеральний прокурор України Андрій Костін в інтерв'ю німецьким та французьким засобам масової інформації.

«Сексуальне насильство використовується ворожим командуванням як інструмент ведення війни і останніми тижнями набуло ескалації. Чотири місяці тому ми мали 40 зареєстрованих випадків зґвалтувань, зараз вже 110, і ця цифра постійно зростає. В реальності вона, безумовно, набагато вища», — заявив Костін у заяві для газет німецької медіа-групи Funke та французької газети Ouest-France. Таку оцінку прокурора наводить портал міжнародного мовника Euronews.

За словами прокурора, ґвалтують навіть дітей та людей похилого віку. У Київській області зґвалтували п'ятирічну дівчинку після того, як це сталося з її 30-річною матір'ю.

«Нашій прокуратурі вдалося встановити особу підозрюваного, але, на жаль, він вже не перебуває на підконтрольній Україні території, — сказав Костін. — Ми зафіксували численні випадки зґвалтувань після звільнення Київської області. Потім так само було в Харківській та Херсонській областях. Ми також отримуємо інформацію через соціальні мережі або через родичів та друзів про зґвалтування в інших частинах країни, які ще не підконтрольні Україні. У багатьох випадках людей ґвалтують, катують, а потім вбивають російські солдати. Часто такі зґвалтування відбуваються на очах у членів сім'ї, в тому числі дітей. Ми переконані, що це метод війни, спрямований на підрив бойового духу українців та залякування наших громадян».

У багатьох випадках, додав він, ворожі командири потурають такій поведінці своїх підлеглих і навіть схвалюють або заохочують сексуальне насильство з боку солдатів щодо мешканців захоплених територій.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали «Злочини росіян під Києвом були спланованим звірством».



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