Кому гульки, а кому життя без світла: в Мережі накинулися на Вєрку Сердючку

Популярний український артист Андрій Данилко, який нещодавно дав концерт у Кишиневі, вирушає до нового гастрольного туру. Відомо, що Данилко, який з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну не залишав Київ, з осені почав гастролювати ближнім зарубіжжям, піднімаючи співвітчизникам, які опинилися за межами батьківщини, настрій і збираючи гроші на підтримку української армії.

Нещодавно артист оголосив, що знову вирушає у турне. Тепер уже Італією та Іспанією. Численні шанувальники Сердючки з радістю відреагували на таку новину. Багато хто коментував, що їм вже не терпиться разом із артистом вигукнути його улюблену фразу: «Путін шоб ти здох!».

Але серед шанувальників Данилка виявилися й ті, які вважають, що війна не час для розваг і накинувся на артиста у соціальній мережі: «…кому гульки і веселощі, а кому життя без світла, тепла і можливості приготувати їжу, бо електроплита (і так щодня ((«

Андрій Данилко не став коментувати гнівні висловлювання, а багато хто підтримав артиста, стверджуючи, що позитивні емоції — це саме те, чого всім зараз так не вистачає.

В ексклюзивному інтервью «ФАКТАМ» учасниця «Холостяка-12» Марина розповіла про проблеми на шоу.

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