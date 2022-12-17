«Це як найстрашніший сон!»: відверте зізнання учасниці 12-го сезону «Холостяка»

Дванадцятий сезон реаліті «Холостяк» (СТБ) у самому розпалі . Головний герой — Алекс Топольський — ще не визначився зі своїми вподобаннями, але вже виділив декілька дівчат серед інших учасниць. Серед них і Марина — косметолог з села Катеринівка Харківської області, одна з найбільш скандальних героїнь шоу. Відомо, що проєкт знімався до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Зараз Марина перебуває за кордоном та зізнається, що події «Холостяка» для неї наче з іншого життя. В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» Марина розповіла про стосунки з Алексом, дружбу з Олександрою Мудрою та свої комплекси.

«На екрані я наче маленька безтурботна дівчинка, якої більше не існує»

— Марина, чи дивитесь зараз випуски «Холостяка»?

— Насправді я дуже чекала на вихід проєкту. І, чесно кажучи, дуже хвилювалась. Я розуміла, що доведеться зіштовхнутися з хейтом. Але «Холостяк» — частина мого життя, в яку я вклала свою душу. Переглядаючи випуски, інколи ловлю себе на думці, що це мій шкільний випускний (усміхається. — Авт.). Адже за цей рік я, як і всі ми, дуже змінилася. На екрані я наче маленька безтурботна дівчинка, якої більше не існує.

Марина: «Холостяк» — частина мого життя, в яку я вклала свою душу"

— Чи є моменти, за які вам соромно?

— Не буду приховувати, є. Але більшою мірою я пишаюсь собою та своєю поведінкою.

— Як ви потрапили на проєкт?

— Коли дивилась фінал 11 сезону «Холостяка», я побачила, що на проєкті дійсно можна знайти своє кохання. Була впевнена, що і на мене чекає своя цікава історія. До того ж це виклик. Тож вирішила ризикнути і подати заявку на участь. Вважаю себе сильною особистістю, не боюсь конкуренції. Навпаки, мені було цікаво опинитися в незвичних для себе обставинах.

"Не боюсь конкуренції, - каже Марина. - Мені було цікаво опинитися в незвичних для себе обставинах"

— І не шкодуєте, що зробили цей крок?

— Аж ніяк! За час на проєкті я відчула весь спектр емоцій та зміни в собі. Коли вирішуєш взяти участь в такому реаліті, ти навіть не уявляєш, як будеш себе поводити та розкриватися в тій чи іншій ситуації. Завдяки проєкту я краще себе пізнала, відкрила в собі нові грані.

«Були люди, які говорили неприємні речі про мене і мою роботу»

— На проєкті ви потоваришували з Олександрою Мудрою. Чи продовжуєте спілкуватися?

— Так, дійсно, на проєкті я найбільше товаришувала з Олександрою. А як склалося наше спілкування поза проєктом ви зовсім скоро дізнаєтесь (усміхається. — Авт.). Всі відповіді — в січні.

— Що найбільше вас дратувало в учасницях?

— Те, що дівчата мене сприймали несерйозно, коментували з насмішками. А мою доброту ототожнювали зі слабкістю. Я себе вважаю вихованою достойною дівчиною. Було досить образливо, що мене весь час намагалися вколоти. І найгірше те, що на мене це впливало, нерви здавали.

"Дівчата мене сприймали несерйозно, а мою доброту ототожнювали зі слабкістю", - каже Марина

— Але були до цього готові?

— До великої кількості хейту — так. Більш того, хейт був присутній в моєму житті й до проєкту. Наприклад, коли починала працювати косметологом. Знаходились люди, які говорили неприємні речі про мою роботу та й про мене саму. Тому, в принципі, коли хтось критикує мою зовнішність, мене це зовсім не засмучує. Я до цього готова.

— Наскільки змінилося ваше життя за цей рік?

— Головне — я змінилась як особистість. Змінились мої цінності та пріоритети. Цю трансформацію в собі я пов'язую не лише з проєктом, але й з початком повномасштабної війни росії проти України. Я переїхала до іншої країни. І це теж кардинально вплинуло на моє життя. Я стала сильнішою. Для мене вже не є таким важливим матеріальне — блиск, гроші, розкіш… Це все відійшло на дуже далекий план. Найважливіше в житті — це сім'я і близькі люди. Хочеться, аби вони були здорові, щасливі та в безпеці.

"Я переїхала до іншої країни, і це теж кардинально вплинуло на моє життя", - зізнається Марина

— Яким було ваше 24 лютого?

— Це наче найстрашніший сон, який став реальністю. Найперші ракети влучили поблизу мого будинку. І все тільки починалось. Досі мурашки, коли згадую той перший день. За цей час найскладнішим моментом для мене стало рішення залишити Україну і попрощатися з рідними. Чесно кажучи, мені було спокійніше бути поряд з ними на заході країни, ніж полетіти за кордон. І все ж таки я наважилася.

— Зараз ви відкрито визнаєте, що у вас були проблеми з зайвою вагою.

— Із зайвою вагою я боролася не один раз у житті. Спочатку набрала в 16 років. І зараз теж. Думаю, багато жінок зрозуміють мене, адже останній рік виявився дуже стресовим. Починаєш заїдати стрес, відбуваються гормональні збої. Хтось набрав вагу, хтось навпаки дуже схуд. Я хочу ділитися зі своїми підписниками власними переживаннями на цю тему та рішеннями. В першу чергу, це наше здоров'я, і про нього потрібно дбати за будь-яких обставин.

— Що б ви порадили дівчатам, які мріють стати учасницями «Холостяка»?

— Розуміти, чого ви хочете, і робити те, що підказує серце. А от тему особистого життя я розкрию після фіналу. Повірте, на вас чекає багато цікавого!

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» головний герой реаліті «Холостяк» Алекс Топольський. зізнався, чи знайшов кохання на проєкті.

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