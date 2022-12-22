СБУ оголосила у розшук екснардепа Святаша

В Україні продовжують боротьбу з колаборантами. За матеріалами СБУ оголошено у розшук колишнього нардепа від партії регіонів Дмитра Святаша, який закликав отримувати російські паспорти. Про це повідомили у відомстві.

«За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави. Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту. Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України. За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост. У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти», — йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що за оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до росії.

«На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Дмитро́ Володи́мирович Свя́таш народився 15 червня 1971 року у Харкові. Є співвласником групи компаній «АІС». Під час россійсько-української війни розглядається політичними колами росії як потенційний «гауляйтер» Слобожанщини. Був народним депутатом IV, V, VI, VII, VIII скликань.

Як писали «ФАКТИ», батько Дмитра Святаша Володимир є депутатом Харківської облради і нещодавно опинився у центрі скандалу.

300

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram