«Руський мір» не може заспокоїтися?" — голова Харківської облради назвала наклепом «відпустку Святаша»

Голова Харківської облради Єгорова-Луценко не схвалювала матдопомогу та відпустку депутату облради Володимиру Стяташу. Про це вона розповіла місцевому виданню KharkivToday.

Єгорова-Луценко пов'язує спробу дискредитації зі своєю ініціативою розглянути питання про позбавлення двох депутатів облради від ОПЗЖ — Ігоря Райніна та Володимира Святаша — звань «Почесний громадянин Харківської області».

«Відчуваю, що й депутати на 90% підтримують (цю ініціативу. — Авт.). Коли рішення розглядали глави фракцій, то всі проголосували „за“, зокрема й „Блоку Світличної“. Я завжди мала проукраїнську позицію. Але „руський мір“ на Харківщині не може заспокоїтись», — розповіла вона.

Єгорова-Луценко також спростувала інформацію про те, що він взагалі у відпустці. Вона пояснила, що Святаш кілька разів звертався по відпустку як генеральний директор Центру громадського здоров'я. Звідки він це робив, за її словами, ніхто не знає, адже з 24 лютого депутат жодного разу не з'являвся на засіданнях комісії чи сесіях облради.

«Святаш звертався тричі. Двічі ми відмовили через помилки у документах, але втретє він довів документально, що має право. Ми процедурно узгодили це, інакше були б суди. Але я не підписала документи, допомогу та відпустку він не отримав. Тому я вже написала заяву в поліцію, треба перевірити, хто й чому зараз таке робить, намагаючись дискредитувати мене», — прокоментувала Єгорова-Луценко.

Нагадаємо, інформацію про те, що Єгорова-Луценко нібито погоджувала Святашу відпустку, напередодні поширив один місцевий харківський сайт.

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