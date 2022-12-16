У Черкасах засудили мисливця за «Хаймарсами»

В Україні продовжують викривати зрадників. До 12 років та 6 місяців за ґратами засуджено розвідувальника позицій Himars на Донеччині. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За публічного обвинувачення Черкаської обласної прокуратури до 12 років 6 місяців засуджено чоловіка, який передавав інформацію представникам так званого силового крила „ДНР“. Прокурори в суді довели, що засуджений разом зі спільником передавав дані про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розташування реактивних систем залпового вогню Himars та іншої техніки на території області. Крім того, він повідомив окупантам точні координати системи водопостачання у місті Селидове на Донеччині, по якій військові РФ завдали ракетного удару. У місті була відсутня вода», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за фактом колабораційної діяльності здійснювало Управління СБУ в Черкаській області (ч. 2 ст. 28 ч. 7 ст. 111−1, ч. 7 ст. 111−1 КК України). Матеріали щодо спільника обвинуваченого виділено в окреме кримінальне провадження.

В Службі безпеки України додали, що затримали зловмисника у ході спецоперації у серпні цього року.

«За даними слідства, колаборантом виявився місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв’язок з окупантами та прагнув допомагати у війні проти України. Зібрану інформацію він передавав через „зв'язкового“», — йдеться у повідомленні відомства.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно СБУ викрила депутата-колаборанта від ОПЗЖ.

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