Помруть мільйони: американський епідеміолог попередив про нову хвилю ковіда

Масові протести в Китаї, які охопили низку великих міст, зокрема Пекін, змусили владу країни різко змінити свою політику боротьби з коронавірусом. До листопада Комуністична партія КНР суворо дотримувалася так званого нульового принципу. Людей щоденно тестували на ковід. Виявлення навіть одного інфікованого призводило до того, що жорсткий карантин оголошувався для сотень тисяч людей.

У результаті китайці вийшли на вулиці, вимагаючи скасувати такі заходи. Демонстрації тривали близько місяця. Їх удалося придушити. Проте китайське керівництво відразу скасувало всі коронавірусні обмеження. Відмовилися і від проведення обов'язкових тестів. Влада кинулася з однієї крайності до іншої.

Американський епідеміолог китайського походження Ерік Лян Фейгл-Дінг попереджає, що це загрожує катастрофічними наслідками. Вчений наголошує, що у КНР вкрай низький рівень вакцинації проти ковіду. Використовувалися лише вакцини китайського виробництва. Влада не спромоглася розробити програму масової вакцинації.

Остання вакцинація літніх та хронічно хворих людей, які були щеплені лише менш ефективним препаратом Sinovac, проводилася кілька місяців тому. Аптеки та лікарні у КНР переповнені.

На думку вченого, це призведе до зараження «понад 60% населення Китаю та понад 10% населення планети». Від ковіду помруть мільйони людей, упевнений Фейгл-Дінг.

На його думку прислухаються на Заході. Саме Фейгл-Дінг у січні 2020 року передбачив виникнення «термоядерної пандемії» COVID-19.

На цей час середня летальність ковіду складає 1%. Однак фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) зазначають, що і тих, хто заразився, і померлих набагато більше, оскільки далеко не всі інфіковані повідомляють державні органи про свою хворобу. Крім того, багато держав (зокрема, Росія та Індія) приховують справжню смертність від коронавірусу. Є підстави стверджувати, що Китай також приховує статистику ковіду.

Фейгл-Дінг вважає, що владі КНР слід оголосити перехідний період і розпочати всеосяжну кампанію вакцинації. Це дозволило б підготуватися системі охорони здоров'я належним чином до неминучого сплеску заражень коронавірусом. Нічого подібного не було зроблено.

У четвер, 22 грудня, стало відомо, що уряд Німеччини відправив до Китаю першу партію вакцини проти COVID-19 виробництва компанії BioNTech. Ця партія стала першою іноземною вакциною, яка була доставлена до КНР. Використовувати її мають намір для вакцинації німецьких експатріантів. Постачання вакцини організували після візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Пекіна в листопаді. Шольц наполягав, щоб Пекін дозволив китайським громадянам вільний доступ до іноземних вакцин.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про різке збільшення кількості нових заражень коронавірусом у Європі.

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