У Польщі виявили новий різновид коронавірусу: чим він небезпечний

Поки у Західній Європі спостерігається зростання кількості нових заражень «ковідом», у Польщі зафіксували новий різновид штаму «Омікрон» під назвою «Цербер».

Про це в інтерв'ю PAP. pl заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска, пише ТСН.

У Польщі виявили лише двох пацієнтів, які заразилися новим підвидом «Омікрона» BQ.1 та BQ.1.1 (саме вони й отримали неофіційну назву «Цербер»). За словами чиновника, зараз важко прогнозувати розвиток ситуації з «Цербером» — становище зберігається на контрольованому рівні.

«Новий підваріант BQ.1 і BQ.1.1, який називають „Цербер“, з'явився у Західній Європі. Два такі випадки були виявлені у Польщі. Ми ведемо моніторинг ситуації. Звичайно, варіант BA5, який є зараз, буде витіснятися, але це відбувається повільніше, ніж у минулі хвилі», — повідомив Вальдемар Краска.

Він зазначив, що вакцини також захищають від нових підвидів у більшості випадків. Відповідаючи на запитання, чи йде у Польщі зараження коронавірусом, він сказав, що «поки що ситуація в країні стабільна».

«У нас все менше і менше інфекцій. Сьогоднішні дані становлять менше тисячі нових інфекцій. Щотижня ми бачимо зниження більш ніж на 30%. Кількість пацієнтів у лікарнях також зменшується», — зазначив він.

Європейські ЗМІ з посиланням на Європейське агентство з контролю захворювань ECDC пишуть, що BQ.1 та його похідна BQ.1.1, ймовірно, збільшать захворюваність у найближчому майбутньому. За даними ECDC, вони можуть стати домінантними вже у середині листопада чи на початку грудня.

Поки що немає доказів тяжчого перебігу цього захворювання проти попередніх штамів.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні готуються до нової хвилі COVID-19. Зокрема, у Черкасах вже відновили обмеження у місцях скупчення людей та масковий режим.

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