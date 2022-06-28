Саміт НАТО: Туреччина дала згоду на вступ до альянсу Швеції та Фінляндії

У вівторок, 28 червня, у Мадриді стартував саміт НАТО. У зустрічі беруть участь лідери країн, які є членами Північноатлантичного блоку. У перші години роботи саміту відбулася важлива подія — Туреччина, Швеція та Фінляндія підписали тристоронній меморандум, в якому сказано, що Анкара підтримує вступ двох скандинавських держав до альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що всі питання Туреччини до Швеції та Фінляндії знято. Відтепер ніщо не заважає прийняти ці дві країни до Північноатлантичного блоку.

Як повідомляли «ФАКТИ», Анкара вимагала, щоб Стокгольм та Гельсінкі пообіцяли видати Туреччині людей, яких звинувачують у тероризмі. Йдеться про представників «Робітничої партії Курдистану» (РПК). Туреччина вважає цю організацію терористичною.

Столтенберг оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Стокгольма та Гельсінкі такої обіцянки. Генсек НАТО назвав РПК терористичною організацією. «Екстрадиція — це шляхетна річ, яку роблять союзники з НАТО з людьми, засудженими за терористичну активність», — наголосив він.

Уряд Туреччини підтвердив слова Столтенберга.

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