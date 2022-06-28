34.67 / 35.47 36.34 / 37.45
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Саміт НАТО: Туреччина дала згоду на вступ до альянсу Швеції та Фінляндії

23:18 28 червня 2022
Генсек НАТО Єнс Столтенберг та лідери Туреччини, Швеції та Фінляндії на саміті в Мадриді

У вівторок, 28 червня, у Мадриді стартував саміт НАТО. У зустрічі беруть участь лідери країн, які є членами Північноатлантичного блоку. У перші години роботи саміту відбулася важлива подія — Туреччина, Швеція та Фінляндія підписали тристоронній меморандум, в якому сказано, що Анкара підтримує вступ двох скандинавських держав до альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що всі питання Туреччини до Швеції та Фінляндії знято. Відтепер ніщо не заважає прийняти ці дві країни до Північноатлантичного блоку.

Як повідомляли «ФАКТИ», Анкара вимагала, щоб Стокгольм та Гельсінкі пообіцяли видати Туреччині людей, яких звинувачують у тероризмі. Йдеться про представників «Робітничої партії Курдистану» (РПК). Туреччина вважає цю організацію терористичною.

Столтенберг оголосив, що в рамках угоди Анкара домоглася від Стокгольма та Гельсінкі такої обіцянки. Генсек НАТО назвав РПК терористичною організацією. «Екстрадиція — це шляхетна річ, яку роблять союзники з НАТО з людьми, засудженими за терористичну активність», — наголосив він.

Уряд Туреччини підтвердив слова Столтенберга.

113

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

кабачкова ікра

«Настільки смачно, що до зими може не залишитись»: готуємо фантастичну кабачкову ікру

Буряк

Суперсолодкий буряк на грядці — дуже просто: ви не повірите, що для цього потрібно

Олег Катрич Кельт

Загинув у рідному місті на своїй вулиці: у Києві попрощалися з легендарним «азовцем» з позивним «Кельт»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.