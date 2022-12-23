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«росія сприйматиме це як конфронтацію», — Макрон про Україну в НАТО

15:50 23 грудня 2022
Макрон

Вступ України до НАТО є малоймовірним, заявив 21 грудня президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю іноземним ЗМІ. Макрон підтвердив необхідність надання «гарантій безпеки» Україні, а також росії після завершення війни. Виступаючи перед кількома міжнародними виданнями президент Франції зазначив, що вступ України до НАТО буде сприйнятий в росії як конфронтація, і що це «не найімовірніший сценарій».

«З цією росією таке важко уявити, — заявив Макрон в інтерв'ю журналістам Le Monde, Wall Street Journal та ліванської An Nahar. — Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО — а це не найвірогідніший сценарій — вона повинна буде отримати гарантії безпеки, тим більше солідні, що вона зазнала нападу з боку росії».

Водночас Макрон наголосив на необхідності надання «гарантій безпеки» і росії після завершення війни.

«Зрештою, треба буде посадити всіх за стіл переговорів. І нехай всі європейці і західники, які читають мені моралі, пояснять мені, з ким вони будуть сидіти за цим столом, — додав він. — Я не хочу, щоб на наступний день тільки китайці і турки вели переговори»

Президент Франції також підтвердив свою підтримку стратегічної автономії Європи в рамках НАТО з меншою залежністю від США.

Нагадаємо точку зору польського дипломата: «Гарантій безпеки потребує Європа, а не росія».

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