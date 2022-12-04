Президент Франції Еммануель Макрон, який раніше обіцяв жорстку відповідь на ядерний шантаж росії, заявив, що Європа має розпочати підготовку до побудови нової архітектури безпеки на континенті і подумати над тим, як вона має виглядати в майбутньому.

«Це означає, що одне з фундаментальних питань, яке ми повинні вирішити — як завжди говорив президент путін — це страх (росії), що НАТО прийде прямо на її поріг, і (її страх) перед розгортанням зброї, яка може загрожувати рф. Це буде одним з факторів (визначальних) миру, тому ми повинні бути готові до цього: що ми готові зробити, як ми повинні захистити наших союзників (НАТО) і країни-члени, і водночас дати росії гарантії безпеки, коли вона повернеться за стіл переговорів», — підкреслив він в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

Розмова, яку цитує Reuters, була записана під час візиту Макрона до США цього тижня. В інтерв'ю Макрон також сказав, що «в найближчі тижні ми повинні будемо допомогти Україні вистояти, допомогти українцям вистояти, продовжити військову допомогу, уникнути ескалації і діяти дуже точно, щоб захистити (атомні) електростанції та підготувати ґрунт для діалогу в очікуванні того дня, коли всі повернуться за стіл переговорів».

При цьому він запевнив, що вірить у право народів на самовизначення та заявив, що Франція продовжить постачання зброї в Україну.

«Ви думаєте, що коли нам довелося пережити захоплення Ельзасу і Лотарингії, ми б хотіли, аби світовий лідер казав нам робити те чи інше?.. Український народ має сам вирішувати, за яких умов, як, коли, а не ми».

Цього тижня і США, і росія заявили, що вони в принципі готові до переговорів, хоча Президент США Джо Байден зазначив, що буде вести переговори лише за умови, що путін доведе, що він дійсно зацікавлений у припиненні війни з Україною.

«Багато українських і західних представників виступають проти будь-яких переговорів з путіним, які б винагородили його поступками після майже 10 місяців війни, особливо після того, як Україна витіснила російські війська з великих територій за останні три місяці, — нагадує Reuters. — Слова французького президента тим часом свідчать про те, що він з розумінням ставиться до надання москві гарантій безпеки, які були предметом невдалих дипломатичних переговорів до початку російського вторгнення в Україну».

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також запропонував у четвер, 1 грудня, щоб Європа повернулася до довоєнної «мирної угоди» з росією і вирішила «всі питання спільної безпеки» після війни в Україні, якщо путін готовий відмовитися від війни проти України.

Раніше колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес застеріг Україну від переговорів із росією.

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