«Гарантій безпеки потребує Європа, а не росія»: польський дипломат

Стратегічною помилкою є вважати, що росія має право вимагати гарантії безпеки від будь-кого. Про це заявив у Брюсселі перед початком зустрічі глав дипломатії ЄС заступник держсекретаря МЗС Польщі Павел Яблонський, повідомляє www.wnp.pl. Він додав, що саме Європа потребує гарантій від росії.

«Надзвичайно важливо не дозволити жодним чином підштовхнути себе до таких міркувань, що нібито Україна мала б віддати якісь частини своєї території росії або що росія має право очікувати гарантій безпеки від будь-кого, — підкреслив Яблонський. — Це просто стратегічна помилка — такого роду міркування. Не росія сьогодні потребує гарантій безпеки, а Європа потребує гарантій безпеки від неї».

Відповідаючи на запитання про стан переговорів щодо 9-го пакету санкцій проти росії, які у п'ятницю не увінчалися домовленістю, Павел Яблонський нагадав, що Польща виходить з того, що санкції мають бути максимально жорсткими й максимально суворими.

«Винятків має бути якомога менше. Такі дискусії відбуваються завжди, так було й цього разу. Ці дискусії будуть продовжені. Сподіваємося, що якщо й будуть якісь винятки, то їх буде якомога менше. Головна мета санкцій — змусити росію програти війну», — підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, на початку грудня президент Франції Еммануель Макрон висловився про гарантії безпеки для росії. Це викликало критику з боку Заходу.

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