У його очах була впевненість у нашій перемозі: війна забрала життя ще одного героя

21 грудня під час бойового зіткнення біля населеного пункту Невельське Донецької області загинув боєць Максим Камінський. Герой родом з міста Іллінці, що на Вінниччині.

«Коли дізналася, в мені з’явилася така пустота, наче хтось одним рухом вирвав з тіла всі органи… Максим — один із героїв нашого проєкту про боротьбу за незалежність „Покоління. Паралелі“, — присвятила воїну некролог журналістка Віта Приймак. — І таких, як він, немає і більше не буде. Людяний, щирий, надзвичайно сміливий. Позивний „Шайтан“. Я майже дослівно пам’ятаю наше з Максимом інтерв’ю: після Перемоги він мріяв працювати з дітьми, розвивати національно-патріотичне виховання. Пам’ятаю, що в кінці розмови він сказав: „Я, і такі як я, не заспокоїмося, поки не закінчимо цю війну“ (запис був 2021-го). І я дивилася в очі Максима і бачила в них цілковиту впевненість в нашій Перемозі. Сьогодні ці очі закрилися, і це найбільша несправедливість…»

Максим Камінський дуже любив дружину та проводити час зі своїм сином. Похорон Героя відбудеться 24 грудня на центральному цвинтарі м. Іллінці.

Нагадаємо, на Луганщині загинув колишній в'язень Кремля, герой публікації «ФАКТІВ» Геннадій Афанасьєв.

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