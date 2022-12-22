Шукали понад три місяці: щемлива історія про героя, який бився за Україну до останнього патрона

21 грудня в Ірпені на Київщині в останню путь провели Дмитра Дубенчука — старшого солдата гранатометного взводу 72-ї бригади ім. Чорних Запорожців. Син, брат, друг, непідробний патріот, незламний захисник — таким його описують всі, хто знав…

«29 жовтня, перебував у запеклих боях у Волноваському районі Донецької області. Під час наступу російських окупантів, які оточили їхню позицію на численній броні, та запропонували здатися… Дмитро і його брати не пішли на поступки ворогу і не здалися та дали бій окупантам. Вони розуміли, що то буде їхній останній бій, але сила незламного духу та відверте прагнення зупинити (затримати) наступ окупанта — змотивувало їх усіх дати бій», — розповідає капелан Анатолій Кушнірчук.

З того часу, 29 жовтня, Дмитро мав статус «зниклого безвісти».

«Ми довго шукали, молились, вірили, сподівалися. Два тижні тому вдалося знайти його дуже понівечене у боях тіло та ідентифікувати. Щиро сумуємо разом з батьками Дмитра — Віктором і Тетяною. Завжди 38. У Бога завжди живий».

Нагадаємо, на Луганщині загинув колишній в'язень кремля, герой публікації «ФАКТІВ» Геннадій Афанасьєв.

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