Понад півтисячі окупантів та п'ять дронів: названо втрати ворога за добу

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія росії вже втратила 10 950 своїх військових. Минулої бойової доби підрозділи Сил оборони ліквідували 550 російських солдатів, повідомили у Генштабі.

Окрім особового складу, знищено:

- танків — 3005 (+2) од.,

- бойових броньованих машин — 5986 (+5) од.,

- артилерійських систем — 1984 (+6) од.,

- РСЗВ — 414 (+1) од.,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1698 (+5),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 4622 (+7) од.

Українці дякують своїм захисникам, зазначаючи, що ті постійно тішать чудовими цифрами.





Як повідомляли «ФАКТИ», українська армія найближчим часом отримає довгоочікувані комплекси Patriots, які можуть допомогти ЗСУ атакувати стаціонарні російські оборонні лінії чи інші великі цілі.

48

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram