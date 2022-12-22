Після візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона США можуть надати Україні комплекти високоточних бомб, які перетворять існуючі некеровані боєприпаси на високоточні «розумні» бомби, відомі як об'єднані боєприпаси прямого нанесення удару — Joint Direct Attack Munitions (JDAM). Про це повідомляє CNN із посиланням на американських офіційних осіб.

Очікується, що на цьому тижні комплекти високоточних бомб будуть включені в наступний пакет безпекової допомоги Україні. Проте офіційні особи не сказали, скільки JDAM буде надано Києву, або якого конкретно типу. Ці високоточні бомби можуть допомогти Україні атакувати стаціонарні російські оборонні лінії або інші великі цілі. Їх потрібно скидати з винищувачів, що може бути значним викликом для українських захисників через протиповітряну оборону росії.

Українським військовим також потрібно буде знайти спосіб націлювання і запуску JDAM з літаків радянських часів, так само, як це було зроблено з протирадіолокаційними ракетами HARM американського виробництва на початку цього року. Українські ВПС адаптували винищувачі МіГ-29 для запуску ракет HARM. Те ж саме доведеться зробити і для JDAM.

Комплекти можуть бути з'єднані з бомбами різної ваги і розмірів (від 225 до 900 кілограмів). Боєприпаси використовують комбінацію GPS і інерціальної системи наведення для точного ураження цілі. Додаткова система може також надавати бомбі лазерне наведення для ураження рухомої цілі.

США широко використовували JDAM в Іраку і Афганістані. За даними компанії «Боїнг», виробника комплектів, вони були експортовані до більш ніж двох десятків інших країн. На сьогоднішній день вироблено понад 400 000 комплектів вартістю приблизно 22 000 доларів за комплект.

Очікується, що наступний пакет допомоги Україні також включатиме системи протиповітряної оборони Patriot, про що CNN вперше повідомила минулого тижня.

Нагадаємо, що під час візиту Володимира Зеленського до США американський президент Джозеф Байден заявив, що Україна отримає необхідну військову і гуманітарну допомогу.

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